Правительство Орбана призвало венгров голосовать против поддержки членства Украины в ЕС

Венгерское правительство оказывает давление на своих граждан во вопросе поддержки членства Украины в Европейском Союзе. Официальный Будапешт открыто призывает венгров высказаться против евроинтеграции Украины.

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Правительство Венгрии запугивает граждан "огромным ущербом" для страны, если Украина станет членом ЕС. Об этом свидетельствуют письма информационного центра правительства Венгрии, которые начали получать граждане страны.

В письме правительство Венгрии призывает голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС. Правительство во главе с Виктором Орбаном заявляет, что украинская евроинтеграция может "коренным образом повлиять на будущее Венгрии и напрямую затронуть каждого венгра". В частности, в правительстве заявили, что присоединение Украины к Евросоюзу в нынешних условиях якобы разрушит венгерскую экономику.

"Присоединение Украины обойдется каждой венгерской семье в сотни тысяч форинтов в год и создаст серьезные финансовые и политические риски. Правительство предоставит подробную информацию по этим вопросам, чтобы помочь вам принять решение. Мы просим вас учесть все аспекты, принять участие в голосовании и принять ответственное решение", – говорится в письме.

Стоит отметить, что еще в начале апреля граждане Венгрии возмутились, что правительство рассылало подобные письма на адреса электронной почты, указанные при регистрации на вакцинацию. При этом ранее правительство заявляло, что будет использовать адреса электронной почты, предоставленные при регистрации на вакцинацию, только для распространения информации, связанной с вакцинацией. Однако с тех пор на эти адреса отправлялись электронные письма, которые не касались вакцин, а были связаны с другими вопросами.

Напомним, из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском Союзе задумались о целесообразности принципа единогласия при утверждении санкций против Кремля. Вместо этого предлагается разрешить каждой стране Европы голосовать и вводить санкции отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал внешнюю политику Венгрии. Она блокирует 17-й пакет санкций против России, открытие первого кластера по переговорам касательно членства Украины в ЕС и выделение средств из Европейского фонда мира на частичное возмещение расходов на оружие, предоставляемое странами ЕС.

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