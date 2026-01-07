США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке: кто получит вырученные деньги

Соединенные Штаты официально объявили о начале продажи сырой нефти из Венесуэлы на мировом рынке. Деньги за это будут поступать на банковские счета США, "чтобы гарантировать легитимность и честность окончательного распределения средств".

Сообщение об этом в среду, 7 января, опубликовало американское Министерство энергетики. Ведомство расхвалило президента Дональда Трампа, заявив, что он "восстанавливает процветание, безопасность и защиту для Соединенных Штатов и Венесуэлы".

Что известно

Продажа нефти иностранной страны осуществляется американским правительством "на благо США, Венесуэлы и наших союзников", утверждает пресс-служба.

"Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Полученные деньги "будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США". Как именно – не сообщается.

"Продажа нефти начнется немедленно, ожидается реализация около 30–50 млн баррелей. Она продлится неопределенное время", – отметили в министерстве.

В Вашингтоне уточнили, что транспортировка нефти будет происходить только через "законные и разрешенные" каналы, при этом Штаты выборочно отменят санкции, чтобы обеспечить процесс.

При необходимости американскую легкую нефть будут перевозить в Венесуэлу для смешивания с венесуэльским тяжелым высоковязким сырьем. Это нужно для "модернизации и оптимизации производства и транспортировки" продукции.

Также США позволят импорт выбранного оборудования, деталей и услуг, "чтобы немедленно компенсировать десятилетия спада производства и стимулировать краткосрочный рост". Речь идет о технологиях, опыте и инвестициях от американских и других международных энергетических партнеров, уточнили в Минэнергетики.

Также Штаты поделились планами на электросеть страны. "Электросеть Венесуэлы заброшена и хрупкая после лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого обслуживания. По всей стране производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за существенного недостаточного инвестирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и обслуживания. Мы будем работать над улучшением электросети, которая является важной для увеличения добычи нефти, экономических возможностей и ежедневного качества жизни венесуэльского народа", – анонсировала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 января США захватили два танкера под флагом страны-агрессора России, связанных с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera (бывшее Bella-1) и Sophia.

– Ранее РФ обратилась с официальной просьбой к США прекратить преследование Bella-1. "Охота" на это судно, перевозящее подсанкционную иранскую нефть, продолжалось около двух недель.

