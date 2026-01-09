США взяли под контроль крупнейшие в мире запасы нефти в Венесуэле: обвалит ли это цены и когда ударит по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы взяли под контроль запасы нефти в Венесуэле. И хотя Венесуэла имеет самые большие подтвержденные запасы нефти, быстро изменить ситуацию на рынке не удастся. Также это не приведет к стремительному падению цен, которое бы могло привести, в частности, к падению доходов России и ее способности финансировать агрессивную войну против Украины.

Сколько нефти в Венесуэле

Венесуэла имеет самый большой подтвержденный запас нефти на Земле, но его потенциал значительно превышает фактическую добычу: Венесуэла добывает лишь около 1 миллиона баррелей нефти в день – около 0,8% мировой добычи сырой нефти, отмечают аналитики CNN.

Это меньше половины от того, что производилось до того, как Николас Мадуро взял под контроль страну в 2013 году, и меньше трети от 3,5 миллионов баррелей, которые добывалось до прихода к власти социалистического режима.

Вид нефти, на которой находится Венесуэла – тяжелая, высокосернистая сырая нефть – требует специального оборудования и высокого уровня технического мастерства для производства. Международные нефтяные компании имеют возможность добывать и перерабатывать ее, но им запрещено вести бизнес в стране из-за санкций.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), Венесуэла имеет огромные запасы сырой нефти объемом 303 миллиарда баррелей – примерно пятую часть мировых запасов. Это первое место в мире по объемам запасов. Для сравнения, Россия, экономика которой зависит от экспорта нефти, запасы составляют 80 млрд – восьмое место в мире.

Доказанные запасы определяются как нефть, находящаяся в земле, которую можно добыть экономически, с помощью существующих технологий. Это переменная, а не константа, а оценка запасов Венесуэлы датируется 2008 годом. Поэтому точной цифры на самом деле сейчас нет, отмечает издание The Conversation

Что изменится, если США будут развивать добычу нефти в Венесуэле

Для полного восстановления добычи нефти в Венесуэле могут потребоваться годы и невероятные расходы. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA утверждает, что ее трубопроводы не обновлялись 50 лет, а стоимость обновления инфраструктуры для возвращения к пиковому уровню производства будет стоить 58 миллиардов долларов.

Постоянные поставки сырой нефти из Венесуэлы могут повлиять на цены на нефть, которые в прошлом году зафиксировали самое стремительное годовое падение со времен пандемии Covid, и могут упасть еще больше, поскольку производители нефти продолжают добывать больше, чем нужно мировой экономике, говорится в публикации The Guardian.

Падение цен на нефть может помочь Украине. Российский бюджет (его доходная часть) зависит от способности зарабатывать на экспорте нефти. И если на рынке значительно увеличится предложение, это приведет к падению цен. Однако проблема заключается в том, что быстрых изменений ожидать не стоит. Даже если Трамп даст зеленый свет американским нефтяным компаниям и они быстро начнут развивать добычу, ощутимых изменений стоит ожидать через годы.

Тяжелая малосернистая нефть, такая как нефть из Венесуэлы, имеет решающее значение для определенных продуктов, производимых в процессе переработки, включая дизельное топливо, асфальт и топливо для заводов и другой тяжелой техники. Дизельное топливо ограничено во всем мире – в значительной степени из-за санкций на венесуэльскую нефть.

