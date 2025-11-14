США в Западном полушарии начали военную операцию

Министерство войны (ранее – обороны) Соединенных Штатов объявило оначале военной операции "Южное копье" в Западном полушарии. Где именно будет проводиться операция, не уточняется, но в ведомстве отмечают, что это меры "для борьбы с наркотеррористами и защиты американской территории".

О начале операции сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Он подчеркнул, что действует по приказу президента США Дональда Трампа.

Что сообщил Хегсет

"Сегодня я объявляю об операции "Южное копье". Эта миссия, которую возглавляют Объединенные оперативные группы "Южное копье" и SOUTHCOM (то есть, Южное командование США – OBOZ.UA), защищает нашу Родину, выводит наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это соседство Америки, и мы будем ее защищать", – отметил он.

По признанию министра, операция реализуется во исполнение приказа президента Трампа, и военное ведомство США действует в соответствии с этим приказом.

У министра спрашивают, есть ли на это разрешение Конгресса, ведь по Конституции США президент может отдавать такие приказы, только если Конгресс одобрит такие действия. Однако Гегсет на такие вопросы не отвечает.

Что предшествовало

Дональд Трамп еще 12 ноября получил от своих военных обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. Но к тому времени окончательное решение по этим планам не было принято.

"О военных вариантах на ближайшие дни" президента проинформировали Пит Гегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники.

Также в предоставлении информации о потенциальных целях якобы участвовало американское разведывательное сообщество.

Конфликт США и Венесуэлы

За последние два месяца военнослужащие США по меньшей мере 20 раз атаковали суда, которые, как заявляется, перевозили наркотики из Южной Америки на территорию Соединенных Штатов.

Была поражена 21 цель (во время одного из ударов в конце октября уничтожены сразу две лодки). Убито по меньшей мере 80 контрабандистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября Дональд Трамп сказал, что "сомневается" в возможности операции американских войск против Венесуэлы. Однако также он предупредил диктатора Николаса Мадуро: мол, его дни на посту главы страны сочтены.

Эксперты считают, что Соединенные Штаты постепенно формируют инструмент давления в Карибском бассейне, который в любой момент может быть превращен в силовую операцию ограниченного формата. О том, зачем Трампу Венесуэла и что потеряют Россия и Китай при свержении режима Мадуро, читайте в материале по ссылке.

