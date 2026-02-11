Правительство запускает механизм беспроцентных займов для ВПЛ: как это будет работать

Граждане Украины, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций, смогут получить беспроцентные займы. Эти средства можно будет потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

О новой инициативе 11 февраля рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Как это будет работать, она объяснила в Telegram-канале.

Что предусматривает программа?

до 50 минимальных заработных плат на семью ( около 430 тыс. грн );

); срок возврата – до 15 лет ;

; проценты банкам компенсирует государство, то есть для получателей заем будет без дополнительных начислений.

"Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", – заявила глава правительства.

Для оформления такой поддержки одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти (по месту нового проживания после эвакуации). Далее происходит рассмотрение документов, согласование выплат. Беспроцентный кредит предоставит банк, определенный по результатам конкурса.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры", – подчеркнула Свириденко.

Когда именно инициатива правительства заработает, пока не сообщается. Подробные инструкции впоследствии опубликует МВД.

