В России "распилили" миллиарды на "восстановлении" разрушенного ею жилья: теперь жителей ВОТ Украины решили еще и поставить на счетчик

Спустя четыре года с начала полномасштабного вторжения на временно оккупированной территории Украины Россия не только не обеспечила местных жителей крышей над головой, но и готова забрать у них последние копейки. И это после того, как на программу восстановления жилья выделялись миллиарды бюджетных средств, которые просто разворовали.

Масштабный дерибан

Украинский Мариуполь, кварталы которого в 2022 году просто сносили российскими обстрелами и авиабомбежками, агрессор так и не смог привести в "образцовый вид". Нет, конечно появились новые многоэтажки, однако в большинстве из них квартиры стали… продавать. Причем преимущественно россиянам.

Жители Мариуполя даже выходили на митинги и жаловались Путину – ведь их уверяли, что дадут крышу над головой. Но слова остались просто словами.

Например, в микрорайоне Черемушки были снесены 360 многоквартирных домов. А вот "компенсационных" построили всего 65. Без жилья осталось около 18 тысяч мариупольцев.

Всплыли и доказательства масштабного распила бюджетных средств российскими компаниями при "восстановлении" многострадального города. Разговоры об этом велись давно, но в конце января Счетная палата России обнародовала сокрушительный аудит деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик", курировавший восстановление разрушенных городов, в частности Мариуполя.

Формально средства "осваивались" почти на 100%, но в реальности же множество объектов не достроены, сроки сорваны, а люди – без жилья.

Аудиторы зафиксировали масштабные, системные нарушения: строительство велось без утвержденных проектов и разрешений, сметы искусственно раздувались – по отдельным объектам стоимость выросла более чем вдвое, треть так и не достроили. При этом подрядчикам выдавали авансы до 75%, а вот штрафы за срыв сроков фактически не взимались. В компании даже не существовало KPI, связанных с вводом объектов в эксплуатацию – то есть бюджет можно было осваивать без всякой ответственности за результат. Именно из-за этой схемы Мариуполь превратился в площадку для масштабного дерибана средств на "восстановление".

"Единый заказчик" выступал формальным куратором, "РКС – Новые регионы" (дочернее общество федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" было создано Минстроем России по поручению Путина) получал полные объемы финансирования, а реальные строительные компании оставались без выплат. В результате часть подрядчиков пошла в банкротство, а десятки жилых объектов были брошены на разных стадиях готовности.

Особенно показательна ситуация с программой так называемого восстановления жилья: более 170 домов в Мариуполе четвертый год числятся в отчетах как восстанавливаемые, но люди в них до сих пор не заселены.

Часть средств, выделенных на эти объекты, была пер еброшена на "бумажные" ремонты, существующие только в отчетности для Москвы.

"Мариуполь использовали в качестве полигона для отработки модели "бюджетного пылесоса", где главный результат – не восстановление города, а максимальная выкачка федеральных средств через прокладки и фиктивные контракты. Пока в отчетах – "освоены миллиарды", на земле – руины, недострои и тысячи семей без собственного жилья", – говорят в Центре национального сопротивления.

И такая ситуация не только в Мариуполе, но и в других оккупированных городах. И распил продолжается.

Как стало известно OBOZ.UA, на 2026 год запланировано "масштабное восстановление" многоквартирных домов, социальных объектов, разработка проекта модернизации музыкальной школы, капитальный ремонт двух водопроводов и обустройство парка (!) в городе Горловка. Местные жители опасаются, что после окончания "восстановительных работ" они своего жилья не увидят, как и мариупольцы.

Засуетился и так называемый "мэр" г. Макеевки, который тоже спешит "заработать". По его словам, "для решения жилищного вопроса и ликвидации последствий повреждений необходимо не только восстановление существующего жилого фонда, но и строительство новых и энергоэффективных домов".

На это уже бурно отреагировали местные жители, понимая что уж им ничего хорошего точно не светит.

Россия кинет тебя всегда

"Русский мир" проявил себя во всей красе не только на Донетчине, но и в Луганской области. Там агрессор и вовсе решил снять с себя всю ответственность и переложить на местное население.

Например, жителей многоквартирных домов решили обязать платить взносы за капитальный ремонт их домов. Час "икс" запланирован на 2027 год. Оккупационная администрация уже готовит соответствующую "законодательную базу", предоставляя это решение как стандартную практику России и необходимый шаг для "восстановления жилищного фонда".

Формально инициативу объясняют критическим состоянием домов: 85% из более чем 12 тысяч многоквартирных домов нуждаются в капремонте. Сейчас основные работы финансируются через так называемый Фонд развития территорий, однако вместо реального восстановления разрушенного войной жилья расходы планируют перевести непосредственно на жителей ВОТ, большинство из которых находится в очень тяжелом финансовом положении.

"То есть, оккупанты фактически снимают с себя ответственность за последствия боевых действий и многолетней деградации инфраструктуры. В условиях низких доходов, безработицы и отсутствия прозрачного контроля новые взносы рискуют превратиться не в механизм восстановления, а в очередное финансовое бремя для жителей ВОТ", – убеждены в ЦНС.

Все это свидетельствует о системном подходе оккупационных властей к сворачиванию социальных обязательств, когда последствия войны и управленческих провалов перекладываются на местных жителей. И даже те, кто топил за Россию, сейчас уже не верят в "лучшую жизнь", которую им обещал агрессор.