Удары по Венесуэле могут быть в ближайшие дни: Трампу представили планы операций – CBS News

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 ноября, якобы получил от своих военных обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. Окончательное решение касательно этих планов пока не принято.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на "многочисленные источники, знакомые со встречами в Белом доме", заявило CBS News. По информации издания, "о военных вариантах на ближайшие дни" президента проинформировали министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные должностные лица.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард не присутствовала, поскольку возвращалась из зарубежной поездки. Госсекретарь Марко Рубио тоже не было – он участвовал в саммите министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде.

В предоставлении информации о потенциальных целях якобы участвовало американское разведывательное сообщество.

Что предшествовало

За последние два месяца военнослужащие США минимум 20 раз атаковали судна, которые, как заявляется, перевозили наркотики из Южной Америки на территорию Соединенных Штатов.

Была поражена 21 цель (во время одного из ударов в конце октября уничтожены сразу две лодки). Убиты по меньшей мере 80 контрабандистов. Двое выжили и были репатриированы на родину, в Эквадор и Колумбию.

На этой неделе ударная группа авианосца "Джеральд Форд" вошла в зону ответственности Южного командования ВМС США, координирующего операции в Карибском бассейне и Южной Америке.

"Джеральд Форд" присоединился к флотилии эсминцев, боевых самолетов и сил специального назначения, которые уже находятся в регионе.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников уже писало о том, что потенциальные цели для ударов в Венесуэле определены. Среди них военные объекты, порты, аэропорты и т.п., которые якобы используются для контрабанды наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале ноября Дональд Трамп сказал, что "сомневается" в возможности операции американских войск против Венесуэлы. Однако также он предупредил диктатора Николаса Мадуро: мол, его дни на посту главы страны сочтены.

– Эксперты считают, что Соединенные Штаты постепенно формируют инструмент давления в Карибском бассейне, который в любой момент может быть превращен в силовую операцию ограниченного формата. О том, зачем Трампу Венесуэла и что потеряют Россия и Китай при условии свержения режима Мадуро, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!