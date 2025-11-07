Трамп против Мадуро: зачем на самом деле США Венесуэла, болезненные потери для России и готов ли Путин создать новый Карибский кризис

США уже несколько недель подтягивают активы к Карибскому бассейну – и это не "маневры для картинки", а постепенное формирование инструмента давления, который в любой момент может быть превращен в силовую операцию ограниченного формата. Вашингтон это не подает как подготовку к "войне против Венесуэлы". Белый дом и Пентагон используют другую рамку: борьба против наркокартелей и "наркосудов", которые используют венесуэльскую территорию и венесуэльские порты как исходные точки для перевозки кокаина. Такая борьба с наркотрафиком – легальный зонтик, который позволяет США размещать корабли, авиацию, силы специальных операций и даже уничтожать суда в международных водах, не объявляя войны и не заходя официально во внутренние дела Каракаса.

Видео дня

Для Трампа Латинская Америка – это не "там что-то далеко", а традиционный американский двор, который надо либо контролировать, либо хотя бы унизить тех, кто считает, что может зайти туда без приглашения Вашингтона. И в этом смысле Венесуэла идеальный кейс: страна токсична, режим коррумпирован, экономика превращена в инструмент шантажа нефти и нефтепродуктов, а главное, там сидят русские и китайцы. И именно это делает Каракас не просто "местом", а точкой демонстрации: кто первый покажет мускулы США или КНР с РФ.

Для Кремля Венесуэла – ключевой таран в Западном полушарии. Россия держится за режим Мадуро не потому что любит его, а потому что это единственная реальная "нога" в Западном полушарии, которую можно в любой момент поднять как ставку, чтобы торговаться с США по Украине или санкциям.

Есть еще одна часть уравнения – Китай, который тихо, без истерики, но системно выкупает долги, инфраструктуру и углеводородные активы Венесуэлы. Пекин не хочет ни хаоса, ни аналитической помпы вторжения. Он хочет Венесуэлу стабильно бедную, стабильно зависимую и стабильно контролируемую. Если Трамп таки сломает Мадуро, Пекин потеряет миллиарды и сломанный пазл своей игры в Латинской Америке.

О том, зачем Трампу Венесуэла, что потеряют Россия и Китай при условии свержения режима Мадуро, – в материале OBOZ.UA.

Что нужно Трампу?

Трамп хочет не "демократизации Венесуэлы". Его цель – перезагрузка баланса сил в Западном полушарии. Президент США хочет показать, что Южная Америка снова зона влияния Штатов. Венесуэла в этой модели главная точка. Это демонстрация, что он способен делать то, что "слабые демократы" не делали. Это сигнал: он готов вернуть "американскую монополию на континент".

Также это удар по двум главным конкурентным игрокам: Кремлю и Пекину. Для Трампа Венесуэла – место, где он может одновременно обрезать китайское финансирование режима и уничтожить российский плацдарм в Латинской Америке без прямой схватки. Итак, Трамп играет даже не против Мадуро, он играет еще и против российского присутствия и китайского инфраструктурного закрепления. Это чисто геополитическая операция, где Мадуро просто временный элемент уравнения, а не главная цель. И это то, чего Мадуро сейчас реально боится. Реальная ставка – контроль над ресурсами, над логистикой южноамериканского энергетического узла и демонстрация, что Западное полушарие — все еще американская зона.

Второй очевидный фактор – нефть. Вернув себе венесуэльскую нефть, США получают дополнительный рычаг для манипулирования глобальным рынком. Как отмечается, Трамп не спешит с принятием решения и не хотел бы подвергать риску американских военных, но ему нравится идея "получить контроль над нефтяными месторождениями Венесуэлы", поэтому тем или иным способом, но операция по свержению венесуэльского режима таки состоится.

Для Трампа "война против наркотиков" – не борьба с криминалом, а удобный нарратив, чтобы завести американское общество на готовность к силовой акции. То есть, "наркосуд" – юридический инструмент, который дает Трампу возможность ввести в регион флот и спецоперации, а потом, если ему и когда станет надо – просто масштабировать объем миссии по "борьбе с наркотиками" до реального военного действия.

Мадуро – геополитическое оружие Путина

Россия боится падения Мадуро не потому, что любит, а потому что без Венесуэлы российская карта в Южной Америке сворачивается к Кубе, а Куба без венесуэльских денег – другой масштаб и другое влияние. Для Кремля Венесуэла ключевой таран в Западном полушарии. Это возможность демонстрировать США: отсутствие монополии в Латинской Америке, торговаться по Украине, санкциях и удерживать постоянный "блокирующий" узел на нефтяном коридоре.

Москва реально имеет там разностороннее присутствие: "Рособоронэкспорт", российские советники, ЧВК, инструкторы, разведка, часть добычи и потоков через "Роснефть", политический плацдарм для антиамериканской риторики, а также информационно-операционная площадка для влияния на регион через Кубу. Конечная цель проста – удержать в регионе хотя бы один постоянный "контрцентр" США, иметь валютный шлюз для обхода санкций, держать точку торга против Вашингтона ("вы не трогаете нас там, мы не разогреваем градус здесь") и не допустить смены режима, которая смоет российское присутствие за одну ночь.

Николас Мадуро на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме к председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро попросил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации отношений между США и Венесуэлой". Пока не известно как на это отреагировали Китай и Иран, однако очевидно, что "главным спасательным кругом для Мадуро", остается Россия. Уже известно о российских Ил-76, которые прибыли в Каракас, а также ратификации между РФ и Венесуэлой договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Конечно, Москва может определенным образом поднять ставки, но вопрос лишь в другом: может ли Кремль реально сделать "Сирию 2.0"? Теоретически – да. Политически и медийно – да. Но физически – война в Украине "съела" ресурс. Латинская Америка – это не Средиземноморье. Логистика другая. И Россия сегодня способна максимум к шантажу, советникам, спецоперациям, информационно-кибер-саране. Масштабной силовой операции – вряд ли. При этом ирония в том, что Мадуро такими шагами сам подвез аргументы Трампу: демонстративно обратился за помощью к Москве, открыв дверь Кремлю в Карибское море, чтобы в Вашингтоне кто-то напомнил президенту США о Карибском кризисе, как дополнительный аргумент свержения Мадуро.

Китайский фактор: действовать тихо, но эффективно

Параллельно существует и фактор Китая, который работает тихо, но эффективно. Его интересы другие. Пекин не играет в шоу, как Путин. Китай видит Венесуэлу как экономический актив и ресурсный сейф, который должен остаться под контролем при любом режиме. Даже если Мадуро падет.

Венесуэла должна китайским госбанкам десятки миллиардов долларов, Пекин имеет долгосрочные нефтяные контракты в качестве погашения кредитов, контролирует инфраструктуру и логистику добычи, фактически имеет ключ к бюджетным потокам Каракаса. И Китай стремится не к революции, а к стабильности. Не из-за любви к Мадуро – из-за любви к деньгам. Его цель – стабильность без изменения системы, гарантированный доступ к дешевой нефти независимо от Вашингтона, расширение своего присутствия в Западном полушарии как "антидолларового ресурсного пояса" и удержание Каракаса в зависимости, где Венесуэла просто не имеет другого варианта, кроме как Пекин.

Три варианта против диктатора

По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа разработала несколько планов проведения военной операции против Венесуэлы, вплоть до ликвидации ее лидера Николаса Мадуро. В то же время, Министерство юстиции готовит юридическое обоснование подобных действий.

Первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам, некоторые из которых могут использоваться для поставки наркотиков в США, в чем Трамп неоднократно обвинял режим Мадуро. Обоснование Минюста, как ожидают некоторые чиновники, может заключаться в том, что Мадуро и его высшие должностные лица в сфере безопасности являются центральными фигурами в картеле Cartel de los Soles, который Вашингтон признал наркотеррористической группировкой. Цель такой операции будет заключаться в лишении Мадуро поддержки со стороны военных. Если он почувствует, что они его больше не защищают, он может попытаться убежать, что сделает его уязвимым.

Другой вариант – направить спецназ, чтобы попытаться захватить или ликвидировать Мадуро. Запрет на убийство иностранных лидеров может быть обойден с помощью утверждения, что венесуэльский лидер прежде всего является главой наркотеррористической группировки. Администрация Трампа может также утверждать, что, поскольку Мадуро подавлял оппозицию и фальсифицировал.

В качестве третьего варианта рассматривается гораздо более сложный план по отправке антитеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурными объектами.

Если Путин влезет в Венесуэлу, то Трамп сделает так, что Кремль реально пожалеет

Практически все, кто говорит о Венесуэле и Трампе, сходятся на главном мотиве – нефть. Это страна с самыми большими разведанными запасами нефти в мире. И это страна, которая может реально влиять на глобальный рынок. Дональд Трамп, который поставил себе цель существенно снизить цену на нефть, а соответственно и на топливо для американцев, очевидно не может просто так пройти мимо Венесуэлы. Тем более, что наркотрафик тоже добавляет аргументов: наркотики из Венесуэлы идут в США, а Соединенные Штаты фактически признали эту страну наркотеррористическим государством. Это дает Трампу формально-политическое прикрытие для сценария "специальной операции" или точечного военного действия – с реальным смещением Мадуро – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор центра прикладных исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, есть еще один пласт: Мадуро последние годы очень четко ориентируется на Китай и Россию. А Латинская Америка в ХХ веке вообще считалась "задним двором США". Сегодня все сильно сдвинулось: даже Бразилия больше смотрит на Пекин. Поэтому если режим будет изменен – это сразу дает сигнал всем другим союзникам Китая в регионе: на кого лучше ориентироваться. При этом Александр Леонов отмечал: у Пекина реально интересы колоссальные, но вмешиваться военной помощью он не будет, потому что торговля с США и Европой важнее.

"Что касается России, то по оценкам разведки, Путин перебросил в Венесуэлу несколько самолетов, ПВО и даже определенное количество российских частных военных компаний – как "приторианскую гвардию" Мадуро, потому что диктатор не доверяет собственным военным. Говорят, что когда Трампу доложили об этом, он был неприятно удивлен, а когда информацию подтвердили – откровенно раздражен. И санкционный "удар" Трампа по России в ответ на Венесуэлу – это абсолютно логичная цепочка. Если Россия будет дальше лезть в американскую зону влияния – Трамп, по его логике, сделает так, что Путин реально пожалеет. И шансов у Москвы существенно повлиять на ситуацию здесь практически нет. Россия сейчас не в ресурсном состоянии вести еще один театр войны: все пошло против Украины", – отмечает Александр Леонов.

Относительно формата: сценарии сейчас рассматриваются разные. От очень точечной операции с захватом Мадуро, до масштабного вторжения. По мнению Леонова, учитывая то, что Мадуро охраняют российские ЧВК в численности до двух тысяч человек, самый гарантированный результат дает именно наземное вторжение. Есть лишь один политический нюанс: Трамп обещал "нести мир", а тут как бы "новая война". Но медийный фрейм "ликвидация наркотеррористической угрозы" – формирует для него другое восприятие. Это не война. Это "очищение".

"Многие эксперты отмечают, что в Венесуэле сломано внутреннее сопротивление, оппозиция уничтожена. Но давайте вспомним Ирак: все ожидали затяжную партизанскую войну, но население встретило падение Саддама скорее облегчением. Венесуэла – страна с крупнейшими запасами нефти и одновременно страна тотального обнищания. Часть населения точно не станет защищать Мадуро, даже наоборот. Вероятный сценарий: некая наземная операция, временный переходный период, с оппозицией и лояльными военными, повторение моделей 80-х. США на это умеют работать. А американская разведка уже, очевидно, имеет каналы с офицерами венесуэльской армии. Ставка именно на это: армия не станет умирать за Мадуро. И вот это будет ключевая точка слома", – считает Александр Леонов.