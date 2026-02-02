США усиливают ПВО на Ближнем Востоке, прежде чем нанести удары по Ирану: в WSJ раскрыли подробности

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне угрозы ответа со стороны Ирана. Пентагон перебрасывает авиационные и морские силы, а также системы противоракетной защиты.

По данным The Wall Street Journal, в регион уже направлена авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln. Кроме того, истребители F-35 и F-15E перебазируются ближе к потенциальной зоне боевых действий.

В Вашингтоне подчеркивают, что решение о применении военной силы против Ирана пока не принято. Американские чиновники отмечают, что президент Дональд Трамп еще не определился относительно возможного сценария действий.

Вместе с тем в Пентагоне не исключают, что в случае соответствующего приказа США могут нанести авиаудары и ожидать зеркальный ответ со стороны Тегерана. Именно по этой причине американцы сосредотачиваются на усилении противоракетной обороны для защиты Израиля, арабских союзников и американских войск.

Для этого США дополнительно разворачивают батарею THAAD и комплексы Patriot на военных базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Кроме этого, в регионе уже находятся американские эсминцы, которые могут перехватывать баллистические ракеты и беспилотники. Часть судов патрулирует вблизи Ормузского пролива, Аравийского, Красного и восточной части Средиземного морей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вместе с союзниками массово перебрасывают боевую авиацию и военных на Ближний Восток. Известно даже, что носители ядерного оружия, бомбардировщики B-52 ВВС США, покинули Гавайи и также направились в сторону Ирана. Одновременно с этим правительственный самолет вылетел из Тегерана в страну-террористку Россию.

Также OBOZ.UA сообщал, что Иран надеется на заключение соглашения с Соединенными Штатами. Но, если переговоры провалятся, Тегеран "готов к войне" и она, вероятно, выйдет за пределы Исламской Республики Иран.

