Тегеран готов к войне с США, но надеется на сделку – МИД

Иран надеется на заключение соглашения с Соединенными Штатами. Но если переговоры провалятся, Тегеран "готов к войне" и она, вероятно, выйдет за пределы Исламской Республики Иран.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. В комментарии CNN он сказал об "уверенности, что мы можем достичь договоренностей" с Вашингтоном по программе иранского ядерного оружия.

"К сожалению, мы потеряли доверие к США как партнеру в переговорах", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. В то же время Арагчи признал, что продолжается обмен сообщениями через дружественные страны региона – это якобы способствует "плодотворному" диалогу с Америкой.

Министр отказался обещать, что Иран вступит в прямые переговоры с американскими представителями. Мол, надо обращать внимание в первую очередь на "сущность переговоров", а не на их форму.

Также он заявил, что Исламская Республика Иран будет ожидать отмены американских санкций и "уважения" к праву страны продолжать обогащение урана в мирных целях.

Арагчи пригрозил: если США атакуют, то Иран готов к войне, хотя она и будет "катастрофой для всех". Американские базы в регионе станут мишенями для иранских военных.

Что предшествовало

Комментарии Арагчи прозвучали после того, как аятолла Али Хаменеи – верховный лидер Ирана – дерзко предупредил, что любой удар США приведет к региональной войне.

Ранее в воскресенье Хаменеи заявил толпе в мечети имама Хомейни, что Иран "не намерен нападать ни на одну страну, но иранская нация нанесет жесткий удар любому, кто нападает на нее и преследует ее".

На странице в соцсети X аятолла поделился аналогичными угрозами: "Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Иран на официальном уровне признал армии европейских стран "террористическими группировками". Это было ответным жестом на то, что Европейский Союз внес Корпус стражей исламской революции в перечень террористов.

– Спутниковые снимки показывают: после американских бомбардировок иранских ядерных объектов в 2025 году режим начал тайно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Предположительно, ученые извлекают ядерные активы, в то время как между США и Ираном растет напряженность.

