"Атака спровоцирует региональную войну": верховный лидер Ирана пригрозил США

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеипредупредил в воскресенье, что любая атака со стороны США спровоцирует"региональную войну" на Ближнем Востоке. По этому поводу также выступил спикер парламента страны.

Об этом сообщает Associated Press. Хаменеи заявил, что в случае атаки со стороны США, Иран нанесет ответный удар.

Что известно

Комментарии Хаменеи являются прямой угрозой на заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что США атакуют Тегеран из-за кровавого подавления религиозным режимом аятолл общенациональных протестов.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война. Мы не являемся инициаторами и не стремимся атаковать какую-либо страну. Но иранский народ нанесет решительный удар любому, кто нападет на него или будет его преследовать", – цитирует заявление Хаменеи региональное телевидение Ирана.

Аятолла также упомянул о демонстрантах и протестах, которые происходят в стране, назвав это "государственным переворотом", в очередной раз цинично о них высказавшись.

"Переворот был подавлен. Их целью было уничтожить важные и эффективные центры, участвующие в управлении страной, и по этой причине они напали на полицию, правительственные центры, объекты Революционной гвардии, банки и мечети – и сожгли экземпляры Корана. Они нацелились на центры, которые управляют страной", – сказал он.

Кроме того, Иран запланировал военные учения с использованием боевого оружия на воскресенье и понедельник в проливе Ормуз, узком входе в Персидский залив, через который проходит пятая часть всей торговли нефтью. Центком армии США сразу предупредил о недопустимости угроз Тихоокеанскому флоту или палубной авиации во время учений, а также о недопустимости препятствования коммерческому судоходству.

Мусульманские террористы КСИР

В то же время спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Калибаф заявил, что Тегеран теперь считает все вооруженные силы Евросоюза террористическими группировками, резко раскритиковав объявления ЕС, которые внесли КСИР в список террористических организаций из-за кровавого подавления ими общенациональных протестов.

"Пытаясь нанести удар по Корпусу Стражей Исламской Революции, который сам по себе был самым большим препятствием для распространения терроризма в Европе, европейцы фактически нанесли себе вред и, опять же, из-за слепого подчинения американцам, приняли решение, противоречащее собственным интересам", – сказал Калибаф.

Атака США по Ирану

Напомним, Саудовская Аравия публично поддержала администрацию президента США Дональда Трампа в намерении нанести удары по Ирану. Министр обороны страны Халид бин Салман предупредил, что если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Тегерана, режим в итоге станет сильнее.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране, которые вспыхнули в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры КСИР, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

