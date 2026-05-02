США рассматривают идею военной операции на Кубе – медиа

В администрации президента Соединенных Штатов пока отдают предпочтение дипломатии с режимом Кубы, но уже рассматривают вариант военной операции против Гаваны. Дело в том, что политически влиятельная кубинская диаспора во Флориде давит на президента США Дональда Трампа, требуя "полного устранения коммунистического руководства Кубы".

Сигналы от Трампа и его окружения в отношении Кубы в последнее время были "неоднозначные", цитирует Politico собственные "осведомленные источники". Последний из таких сигналов – Вашингтон устроит любая договоренность с Гаваной об экономических реформах в республике.

Давление на Трампа

На американского президента во Флориде, особенно в южной части штата уже несколько недель "давят по всем направлениям", публично и не публично, отмечает издание. Публичная часть давления имеет широкий диапазон, от проведения в церквях молитв с соответствующими призывами к Трампу, до озвучивания этих призывов через громкоговорители фургонов, ездящих по улицам Майами.

Из непубличных мер давления упоминается создание и подписание влиятельными бизнесменами Флориды дорожной карты под названием "Соглашение о свободе". Этот документ "с их ожиданиями относительно перехода Кубы к демократии" уже передан окружению американского президента.

Учитывая избирательный электорат – а Южная Флорида считается "ключевой сторонницей" Республиканской партии, – учитывая количество финансовых доноров партии в этом штате, это действительно действенное давление, считают в Politico. Таким образом, позиция Трампа по Кубе "может повлиять на нынешние решающие промежуточные выборы".

Издание цитирует сенатора штата от республиканцев Илеану Гарсию. Она предупредила: что если США не присоединятся к "свержению режима" на Кубе, то будущая президентская библиотека Трампа, которую планируют построить в центре Майами, будет восприниматься как "бельмо на глазу" рядом с Башней Свободы. Дело в том, что последняя служила Центром приема кубинских беженцев.

Варианты действий

Некоторым высокопоставленным чиновникам Кубы придется уйти в отставку. Но с полной сменой режима, возможно, придется подождать. Именно такая позиция сейчас в окружении Трампа и непосредственно у президента США, отмечает Politico, ссылаясь на источники.

Издание приводит в пример Венесуэлу. Напомним, что по приказу Трампа в январе из Каракаса был похищен венесуэльский диктатор Николас Мадуро. Но хотя самого Мадуро в Америке будут судить, его режим в Венесуэле остается действенным – в обмен на экономическое сотрудничество с США.

Такой подход отнюдь не устраивает кубинскую диаспору. Соглашение между Вашингтоном и Гаваной, которое ставит экономические изменения на первое место, непременно провалится, учитывая безумную коррупцию на Кубе, которую подпитывает режим.

"Кубинское сообщество эмигрантов, то есть мое сообщество, подразумевает, что реальных экономических изменений не будет, пока не произойдут реальные политические изменения", – цитирует издание Орландо Гутьерреса-Бороната, генсека Ассамблеи кубинского сопротивления, коалиции активистских групп.

Официальная позиция

"Как ранее заявлял президент Трамп, Куба – это страна-неудачница, которой ужасно управляли в течение многих лет. Ее нынешние правители еще раз потерпели серьезную неудачу из-за потери поддержки со стороны Венесуэлы", – именно так в Белом доме прокомментировали изданию ситуацию с Кубой.

Напомним, США и Куба провели первые за последние десять лет официальные переговоры на высоком уровне. Встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

