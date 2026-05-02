Принцессе Шарлотте – 11: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет единственной дочери, которая все больше становится похожей на папу. Фото

Сегодня, 2 мая, единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта – празднует свой 11 день рождения. По случаю важного дня супруги обнародовали новый портрет девочки, которая с каждым годом становится все больше похожей на своего папу.

Видео дня

Принцесса Шарлотта предстала перед камерой на фоне живописной природы в повседневном образе. Она одела джинсы и темно-синий свитер с красными полосками, из-под которого виднелся воротник рубашки, а интересной детали внешнему виду добавила благодаря голубому маникюру. Традиционный портрет дочери принца и принцессы Уэльских, который сделал фотограф Мэтт Портеус, появился на официальной странице пары в Instagram.

"Желаем Шарлотте счастливого 11-го дня рождения!", – коротко указано в подписи к фотографии.

К поздравлениям принцессы присоединились и другие пользователи сети. Юзеры оставили девочке кучу положительных пожеланий в комментариях, а отдельное внимание сосредоточили на ее сильном сходстве с принцем Уильямом. На свежем фото четко видно, что принцесса Шарлотта с отцом имеют почти одинаковые улыбки, разрез глаз и форму лица.

"Гены Кейт даже не оказали сопротивления. Она – как две капли воды похожа на Уильяма".

"Так похожа на своего папу. С днем рождения!"

"Принцесса Шарлотта так быстро растет! С днем рождения, очаровательная принцесса-копия своего папы!"

"Она очень похожа на принца Уильяма, но с прической своей матери. С днем рождения!"

"Она так красива, так похожа на своего папу. С днем рождения, принцесса Шарлотта!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!