Легендарный футболист-чемпион шокировал сеть своим внешним видом после завершения карьеры. Фото

Бывший нападающий, победитель Лиги Европы и многократный чемпион Испании и Италии Гонсало Игуаин оказался в центре обсуждения из-за своих свежих фотографий. Экс-форвард сборной Аргентины завершил профессиональные выступления в 2022 году и с тех пор не выходил на поле.

В сети распространились снимки, на которых футболист заметно изменился внешне: он появился с длинной бородой, лишним весом и в повседневной одежде.

В комментариях пользователи обсуждают внешний вид экс-футболиста.

"Он завершил карьеру, дайте ему жить спокойно. Необязательно поддерживать форму после ухода из футбола, он выглядит как обычный 38-летний мужчина, просто богатый", — написал один из пользователей.

Часть пользователей усомнилась в подлинности кадров, однако татуировки на руках совпали с теми, что были у игрока во время карьеры.

"Это не Гонсало Игуаин, пожалуйста, прекратите распространять дезинформацию", — говорится в одном из сообщений.

Игуаин завершил карьеру в октябре 2022 года, его последним клубом был "Интер Майами". Последний матч он провел 17 октября в плей-офф MLS против "Нью-Йорк Сити".

