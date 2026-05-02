'На обратном пути из Ирана': Трамп рассказал, как планирует захватывать Кубу

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о захвате Кубы. В своей характерной манере политик намекнул на возможность установления контроля над островным государством.

Сроки захвата Кубы американский президент связал с завершением текущих конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Fox News.

Трамп уверен в успехе операции

По словам Трампа, островное государство сейчас переживает серьезные трудности, однако подчеркнул, что привык доводить дела до конца последовательно.

"У Кубы проблемы. Но сначала мы закончим с одним делом. Мне нравится доводить дело до конца", – добавил он, вероятно, имея в виду текущую войну против Ирана.

Трамп также описал гипотетический сценарий демонстрации американской военной мощи. Он предположил, что после завершения миссии в Иране вооруженные силы США могли бы просто "заглянуть" к берегам Кубы.

"На обратном пути из Ирана нас будет сопровождать один из наших больших кораблей, возможно, авианосец USS Abraham Lincoln, самый большой в мире. Мы пришвартуем его, он остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаёмся", – заявил Трамп.

Несмотря на угрожающий тон выступления, Белый дом пока не предоставил официальных разъяснений относительно того, являются ли слова Трампа реальным планом действий или же это был очередной перфоманс, призванный развлечь аудиторию.

Какая власть на Кубе

На сегодняшний день Куба остается социалистическим государством, где единственной законной политической силой является Коммунистическая партия.

Президент Республики также является Первым секретарем ЦК Коммунистической партии, что концентрирует в его руках как государственную, так и партийную власть. Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Депутаты избираются на 5 лет.

Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, который представляет её между сессиями, а также назначает президента и премьер-министра. На практике законодательные инициативы тесно согласуются с курсом Компартии.

В новой редакции конституции 2019 года была подтверждена приверженность социализму, однако впервые было признано право на частную собственность и открыты возможности для малого и среднего бизнеса.

В последние годы власть на Кубе сталкивается с серьезными вызовами: глубоким экономическим кризисом, дефицитом электроэнергии и протестными настроениями, что вынуждает правительство идти на осторожные экономические реформы при сохранении жесткого политического контроля.

Напомним, США и Куба провели первые за последние десять лет официальные переговоры на высоком уровне. Встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

