США и Куба провели первые за 10 лет переговоры – Axios

США и Куба провели первые за последние десять лет официальные переговоры на высоком уровне. Встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

Стороны обсудили экономическую ситуацию на острове, вопросы свобод и безопасности. Об этом сообщает издание Axios.

В частности, представители Государственного департамента США провели встречу с кубинскими чиновниками в Гаване. Среди участников переговоров был Рауль Гильермо Родригес Кастро – внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

Во время переговоров американская сторона призвала кубинские власти придерживаться демократических принципов, расширять экономические свободы и не игнорировать сигналы со стороны США. Также Вашингтон предложил помощь в восстановлении интернет-связи на острове, в частности путем развертывания спутниковой системы Starlink.

Как отмечается, сама встреча стала первым подобным событием за десятилетие и символизирует определенный дипломатический прорыв. Последний раз подобный уровень контактов фиксировался еще во времена визита Барака Обамы на Кубу.

В то же время американские чиновники отметили сложную экономическую ситуацию в стране. По их оценкам, экономика Кубы находится в состоянии стремительного падения, а власть имеет ограниченное время для проведения реформ при поддержке США.

"Кубинская экономика находится в свободном падении, и у правящей элиты есть небольшой промежуток времени для ключевых изменений", — сообщил один из представителей Госдепартамента.

США также подтвердили свои давние условия относительно возможного ослабления санкций. Речь идет о необходимости выплаты компенсаций американским гражданам и компаниям за конфискованное после революции 1959 года имущество, освобождение политических заключенных и обеспечение более широких политических прав для населения, включая проведение свободных выборов.

Отдельно американская сторона выразила обеспокоенность из-за деятельности иностранных разведывательных, военных и возможных террористических структур на территории Кубы, которые могут представлять угрозу для США.

В Вашингтоне также дали понять, что нынешняя администрация стремится разрешить ситуацию дипломатическим путем, но не допустит превращения Кубы в угрозу национальной безопасности.

"Президент настроен, по возможности, достичь дипломатического решения, но не позволит, чтобы остров стал серьезной угрозой, если кубинское руководство бездействовать", – подчеркнул американский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном. Он очертил возможные дальнейшие шаги американской внешней политики.

