Комитет Сената США одобрил новый пакет помощи Украине: на какую сумму закупят оружие для ВСУ

Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал продление помощи Украине в сфере безопасности и предложил увеличить финансирование соответствующей программы до 750 миллионов долларов. Инициатива стала очередным сигналом поддержки Киева со стороны американских законодателей на фоне сокращения помощи со стороны администрации президента Дональда Трампа.

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Об этом пишет Reuters. Речь идет о сенатской версии ежегодного Закона о национальной обороне США (NDAA), который определяет основные направления финансирования и политики Пентагона на следующий финансовый год.

На оружие для Украины хотят выделить $750 млн

В документе предусмотрено 750 миллионов долларов для программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Именно через нее американские компании получают заказы на производство вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

В целом законопроект предусматривает оборонные расходы США на уровне 1,15 триллиона долларов. Документ регулирует закупку кораблей, самолетов, ракетных систем, а также финансирование американской армии и реагирование на глобальные вызовы в сфере безопасности.

Помимо помощи Украине, сенатская версия NDAA содержит норму, запрещающую использовать выделенные средства на осуществление любой деятельности, признающей суверенитет России над международно признанной территорией Украины.

Также Министерству обороны США предлагается продолжить оказание разведывательной поддержки Украине для проведения военных операций по защите и освобождению оккупированных территорий.

Закон еще должен пройти несколько этапов

Документ пока не вступил в силу. Теперь, когда комиссии Палаты представителей и Сената одобрили свои версии законопроекта, они должны быть отдельно одобрены полным составом Палаты представителей и Сената.

Затем обе палаты должны согласовать единый компромиссный текст документа. Только после этого законопроект поступит в Белый дом на подпись президенту США или для возможного вето.

Издание отмечает, что Палата представителей ранее также одобрила собственный законопроект, который предусматривает помощь Украине и новые санкции против России.

В Конгрессе сохраняется поддержка Украины

Несмотря на то, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году американская помощь Украине существенно сократилась, часть законодателей продолжает выступать за поддержку Киева.

Издание напоминает, что война продолжается, а переговоры о мире фактически зашли в тупик. Украина отказывается соглашаться на требования Владимира Путина о передаче России территорий, которые украинские силы смогли удержать после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В случае окончательного принятия NDAA Украина может получить дополнительное финансирование на закупку американского оружия и военной техники уже в следующем бюджетном году.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что считает положительной ситуацию с паузой в переговорном процессе между Украиной, США и Россией. Келлог пояснил, что временное смещение внимания США на другие международные вопросы оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий. Он заявил, что Киев успешно противостоит российским войскам и демонстрирует эффективность на поле боя.

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