США перебросили в Латиноамериканский регион свой самый большой авианосец: что это значит

Самый большой авианосец Пентагона, USS Gerald R. Ford, вместе со своей ударной группой прибыл в Латинскую Америку во вторник, 11 ноября. Это происходит на фоне усиления военного присутствия США в регионе.

Об этом пишет The Hill. Издание ссылается на сообщение американских ВМС.

"USS Gerald R. Ford, который перевозит более 4 тысяч моряков и десятки тактических самолетов, вошел в зону ответственности Южного командования США после того, как Пентагон в конце октября приказал ему покинуть Средиземное море", – говорится в сообщении.

В администрации Трампа заявили, что переброска в Латиноамериканский регион целой авианосной группы связана с усилиями США по ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбой с контрабандой наркотиков.

"Усиленное присутствие американских сил в зоне ответственности Южного командования усилит возможности США по выявлению, контролю и пресечению незаконной деятельности, которая ставит под угрозу безопасность и процветание Соединенных Штатов и нашу безопасность в Западном полушарии", – заявил во вторник главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он подчеркнул, что эти силы усилят и расширят существующие возможности США для прекращения торговли наркотиками и ликвидации транснациональных преступных организаций.

Издание отмечает, чтонапряженность между Вашингтоном и Венесуэлой обострилась после того, как в администрации Трампа назвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро "нелегитимным лидером" и связали его с операциями по торговле наркотиками в регионе.

В недавнем интервью программе "60 минут" на канале CBS президент США Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента сочтены.

Что предшествовало

По данным СМИ, Соединенные Штаты наращивают военную силу, которая потенциально может быть направлена против Венесуэлы. С августа Америка развернула в регионе по меньшей мере 13 военных кораблей, пять вспомогательных судов и атомную подводную лодку, в патрулировании также задействована авиация.

В Reuters утверждают, что военные модернизируют давно заброшенный бывший плацдарм времен Холодной войны в Карибском бассейне. Речь идет о военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико (вблизи Венесуэлы).

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что потенциальные цели для ударов в Венесуэле уже определены. Среди них военные объекты, порты, аэропорты и т.д., которые якобы используются для контрабанды наркотиков.

По неподтвержденной информации, Центральное разведывательное управление США получило разрешение на проведение тайных операций на территории Венесуэлы, в частности для "устранения" венесуэльского диктатора и его окружения.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд сценариев по свержению режима Мадуро. Варианты включают прямые нападения на военные подразделения, защищающие президента Венесуэлы, а также шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны. Сейчас Трамп еще не принял решение о том, как действовать дальше, и стоит ли вообще идти на эскалацию. Об этом говорится в материале The New York Times.

