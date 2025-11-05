У Трампа разработали ряд сценариев по свержению режима Мадуро в Венесуэле – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд сценариев военных действий в Венесуэле. Варианты включают прямые нападения на военные подразделения, защищающие президента Николаса Мадуро, а также шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

На данный момент Трамп ещё не принял решения о том, как действовать дальше, и стоит ли вообще идти на эскалацию. Об этом говорится в материале The New York Times.

Соединенные Штаты на пороге войны

По словам официальных лиц, Трамп не готов одобрять операции, которые могут поставить под угрозу безопасность американских войск или обернуться досадным провалом. Однако многие из старших советников президента настаивают на одном из самых радикальных вариантов, который подразумевает отстранении Мадуро от власти.

Помощники Трампа обратились в Министерство юстиции за дополнительными разъяснениями, которые могли бы обеспечить правовую основу для любых военных действий, помимо текущей кампании по нанесению ударов по судам, которые, по утверждению администрации, перевозят наркотики. Такие разъяснения могли бы включать юридическое обоснование для нападения на режим Мадуро, не требующее разрешения Конгресса на применение военной силы, не говоря уже об объявлении войны.

Белый дом всё ещё находится в стадии разработки. Однако уже сейчас некоторые представители администрации уверены, что сценарии будут подразумевать, что Мадуро и его высокопоставленные сотрудники службы безопасности являются центральными фигурами в "Картеле де лос Солес", который администрация Трампа признала наркотеррористической группировкой.

Наркоторговля как оправдание эскалации

Министерство юстиции США пока отказалось от комментариев, однако попытка оправдать давление на режим Мадуро станет очередной попыткой администрации расширить свои юридические полномочия. Она уже участвовала в целенаправленных убийствах подозреваемых в контрабанде наркотиков, которых до сентября преследовали и арестовывали в море, а не убивали ударами беспилотников.

По мнению экспертов, любая попытка отстранить Мадуро от власти подвергнет администрацию Трампа дальнейшему пристальному вниманию с точки зрения любых правовых обоснований, учитывая размытый набор причин, которыми она до сих пор руководствовалась для противостояния Мадуро. Среди них – наркоторговля, необходимость доступа Америки к нефти и заявления Трампа о том, что правительство Венесуэлы передало заключённых в Соединённые Штаты.

Ранее Трамп сделал ряд противоречивых публичных заявлений о своих намерениях, целях и обосновании любых будущих военных действий. В последние недели он заявлял, что нападения на катера в Карибском море и восточной части Тихого океана будут расширены и перенесены на наземные объекты.

Напомним, глава Венесуэлы обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военные возможности, в том числе радиолокацию, ремонт самолетов и поставки ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

