США объявили об эвакуации своих граждан из Израиля: как это будет происходить

США объявили о вывозе американских граждан из Израиля из-за обстрелов Ирана. Посольство Соединенных Штатов организует эвакуационные рейсы.

Видео дня

Об этом 18 июня сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X. Он объяснил, что нужно сделать гражданам США для того, чтобы уехать из воюющей страны.

"Граждане США, которые хотят покинуть Израиль! Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе регистрации Smart Traveler", – говорится в сообщении посла.

Это заявление появилось после сигналов, которые в течение нескольких дней поступают от президента Дональда Трампа и Белого дома о том, что США рассматривают возможность вмешательства в боевые действия между Израилем и Ираном, чтобы уничтожить подземные ядерные объекты Тегерана.

До этого Соединенные Штаты воздерживались от организации любых рейсов из Израиля для американских граждан, несмотря на то, что Израиль и Иран обменивались ударами.

17 июня США закрыли свое посольство в Иерусалиме, объявив, что оно прекращает работу минимум на три дня из-за опасений за безопасность сотрудников. В то же время дипломатическое ведомство тогда предупреждало, что не может помочь своим гражданам с выездом.

Кроме этого, 16 июня в результате обстрела было повреждено здание консульства США в Тель-Авиве, из-за чего диппредставительство закрыли.

Напомним, Израиль нанес масштабные удары по Ирану ночью в пятницу, 13 июня, начав операцию "Восходящий лев". Военные ликвидировали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами. И такие ликвидации продолжались и в последующие дни.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие.

После этого стороны продолжают обмениваться взаимными ударами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!