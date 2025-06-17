Израиль нанес новый удар по Ирану: взрывы раздаются на окраинах Тегерана (обновляется)

Вечером во вторник, 17 июня, израильские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Громко было в Тегеране, поступали сообщения о работе ПВО и попаданиях.

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О ходе событий информируют в Армии обороны Израиля, а также иранские и израильские СМИ. OBOZ.UA следит за ситуацией в регионе в режиме онлайн.

21:25 – Начальник штаба Вооруженных сил Ирана призвал жителей Хайфы и Тель-Авива в Израиле эвакуироваться перед тем, что он назвал "карательной операцией", которая должна состояться вскоре.

"Операции, проведенные до сих пор, были предупреждением для сдерживания, и вскоре будет проведена карательная операция", – сказал Абдолрахим Мусави в видео, которое распространили иранские государственные СМИ.

21:10 – Государственные СМИ Ирана сообщили, что в столице слышны "непрерывные и интенсивные" взрывы. В частности, громко было на западе Тегерана.

Отметим, что перед этим министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна планирует нанести удары по "важным целям в Тегеране".

21:00 – Командование по кибербезопасности Ирана заявило, что Израиль начал "широкомасштабную кибервойну против цифровой инфраструктуры страны, чтобы нарушить процесс предоставления услуг гражданам". Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRIB.

В сообщении говорится, что были приняты меры для противодействия "кибервойне" Израиля и "на сегодняшний день многие из этих атак были успешно отражены".

17:15 – Израиль не ведет никаких переговоров по урегулированию конфликта с Ираном и готовит новые операции против Исламской Республики. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране. Об этом свидетельствуют заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца и начальника оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майора Одеда Басюка.

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Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Али Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, которого казнили через повешение. Хаменеи, как и Хусейн, выбрал путь против государства Израиль, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

Тем временем президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

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