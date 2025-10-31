США и Китай 'заговорили в унисон': Веселовский указал на важный нюанс для Украины и объяснил, за что больше всего волнуется Путин

Китайская и американская стороны после переговоров лидеров государств Си Цзиньпина и Дональда Трампа "в унисон" назвали российско-украинскую войну злом. Однако президент США, заявив, что "иногда надо позволить бороться", признал бессилие в достижении быстрого мирного урегулирования.

Своим видением результатов встречи Трампа и Си Цзиньпина поделился чрезвычайный и полномочный посол, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. В эксклюзивном интервью для OBOZ.UA дипломат проанализировал заявления, которые сделали Вашингтон и Пекин после саммита.

Что беспокоит кремлевского диктатора Владимира Путина

США и КНР согласовали определенные экономические вопросы, и Трамп даже заявил, что Си Цзиньпин "согласился начать процесс закупки американской энергии". Но, как считает Веселовский, для Путина это не является проблемой первого плана.

"Должно ли это волновать Путина? Он прежде всего беспокоится из-за продолжения своей жизни. И с каждым днем это становится заметнее", – заявил дипломат.

"Когда мы видим, как он отвечает на вопросы – раздраженный, измученный, – все это дает ощущение, что он потрепан, истощен. И именно это делает его сейчас таким жестким, неуправляемым и непредсказуемым", – предположил украинский посол.

Что понял американский президент Дональд Трамп

Веселовский указал на то, как именно республиканец прокомментировал тему войны в Украине, которая поднималась на переговорах.

Вашингтон и Пекин, по его словам, "будут работать вместе, чтобы что-то сделать". "Мы согласились, что обе стороны заняты борьбой, и иногда надо позволить им бороться", – добавил Трамп. Этим самым президент Соединенных Штатов признал, что не может остановить войну теми методами, которые использует.

"Он фактически расписывается в собственном бессилии, но, что важно, делает это искренне. У него действительно нет реальных инструментов, чтобы прекратить войну. Есть лишь возможность прикрутить краники Российской Федерации, усложнить ей жизнь. Но война – наркотик, от которого Кремль уже не откажется. И Трамп просто констатирует этот факт", – уверен посол.

Дипломат назвал весомым событием сам факт, что тема Украины вообще появилась в обоих отчетах: и китайском, и американском.

"И там, и там сказано, что война – зло, что она должна закончиться. Для Пекина это нетипично: обычно Китай не повторяет риторику своего геополитического соперника. Но на этот раз говорят в унисон", – пояснил эксперт.

Хотя фраза президента США о "разрешении" на продолжение борьбы звучит цинично, она не является новой. Подобное говорили и во время конфликтов в Сирии, Югославии и так далее.

"Это реальность, которой он руководствуется. И, к сожалению, Украина от этой "реальности" страдает больше всего. Потому что рычагов влияния на саму войну у Трампа нет", – заявил Веселовский.

Вашингтон может лишь опосредованно давить на агрессора: через Кавказ, где уже есть новый расклад между Арменией и Азербайджаном; через Центральную Азию, которая все теснее сотрудничает с Вашингтоном; через санкции против российских нефтяных гигантов; через сближение с Европой. "Но этого всего мало, чтобы задушить войну в ее источнике", – признал дипломат.

