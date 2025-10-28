В Кремле отклонили предложенное Трампом прекращение огня: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова

Военно-политическое руководство России продолжает отвергать любые предложения, направленные на скорейшее окончание войны в Украине. Вместо этого в Кремле подтверждают приверженность своим первоначальным военным целям.

Продолжая убивать мирных жителей, россияне выдвигают условия, сравнимые с капитуляцией Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россия не намерена прекращать войну

Кремлевские чиновники отвергли предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня по линии фронта. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украине и России необходимо не просто прекращение огня, а достижение соглашения о прекращении войны.

При этом глава МИД РФ сослался на с заявление Трампа на саммите США и России в августе 2025 года на Аляске. Лавров утверждал, что европейские лидеры поддерживают только немедленное прекращение огня без предварительных условий, чтобы позволить Украине перевооружиться и атаковать.

Ранее кремлевские чиновники аналогичным образом утверждали, что прекращение огня даст Украине возможность "перевести дух" и атаковать Россию в будущем. При этом в Москве заявляют, что Россия примет прекращение огня только в том случае, если Запад прекратит поставки оружия Украине и если Украина выведет свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Москва настаивает на своих требованиях

Кремлевские чиновники продолжают демонстрировать непоколебимые территориальные цели России, включая претензии, выходящие за рамки четырёх незаконно аннексированных областей.

Лавров заявил, что Россия признаёт независимость Украины, но что российский контроль над Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями "закреплён в Конституции России". Также глава МИД РФ попытался использовать фиктивные и незаконные референдумы России на оккупированной территории Украины в 2014 и 2022 годах в качестве доказательства того, что большинство населения "проголосовало" за российскую аннексию.

РФ цинично оправдывает агрессию

Лавров заявил, что русскоязычное население в четырёх областях якобы столкнулось с преследованиями со стороны украинского правительства и что люди в оккупированных Запорожской и Херсонской областях были рады российской оккупации. При этом он цинично добавил, что Россия захватывает территории в Украине не из "имперского духа", а ради заботы о людях, "которые чувствуют себя частью русской культуры".

В целом заявления Кремля показывают, что РФ остается приверженной своим первоначальным военным целям и желанию захватить все четыре области на востоке и юге Украины. Заявления россиян являются неявным признанием того, что Россия несет ответственность за отсутствие прогресса на пути к миру и что Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты, Украина и весь Запад капитулировали перед требованиями России.

