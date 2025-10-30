'Элементы мира' в 12 пунктах: СМИ узнали детали нового мирного плана ЕС для Украины

Учитывая срыв саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, европейские страны снова пытаются стать более значимыми в возможном урегулировании войны в Украине. Именно поэтому Финляндия предложила свой вариант "мирного плана ЕС для Украины".

План состоит из 12 пунктов, рассказывает редактор европейского отдела Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с не обнародованным документ. Причем даже на его взгляд некоторые пункты этого плана, по крайней мере, пока неприемлемы.

Что предлагают финны

Авторство документа не указывается; но из некоторых тезисов можно предположить, что план создала команда президента Финляндии Александра Стубба. В целом документ направлен на примирение всех – Украины и России, Европы и США.

Так или иначе, но план не является готовым мирным соглашением. Об этом свидетельствует его предварительное название "Элементы мира в Украине". Он не обсуждался на высшем уровне ЕС и официально не был одобрен ни одной страной. Господин Рикард Йозвяк предполагает, что с документом ознакомлена и работает с ним лишь ограниченная группа дипломатов из стран Коалиции желающих.

Весь план условно делится на две фазы – "прекращение огня" и "переговоры". Причем в последовательности, на которой настаивает Украина и которую в ЕС считают наиболее благоприятной для реальных поисков мира. А именно – сначала прекращение огня, а уже потом переговоры.

Прекращение огня

В предложенном документе отмечается, что такое перемирие должно начаться "не позднее, чем через 24 часа после того, как стороны примут этот план".

Таким образом, линия соприкосновения "будет заморожена в точке, где она находится в начале прекращения огня".

На авторство Стубба намекает и следующий пункт плана – так или иначе нынешний президент Финляндии неоднократно высказывал мнение, что если Соединенные Штаты играют ведущую роль в переговорах, то мониторинг прекращения огня начнется "немедленно под руководством США, используя спутники, беспилотники и другие технологические средства". Именно так предлагается в документе.

Пакт о ненападении

Отдельным пунктом, но еще во время первой фазы этого плана предлагается Украине и России провести переговоры, результатом которых должен стать "пакт о ненападении".

"Это означает, что и Москва прекратит нападения на Украину, но и Киев должен воздерживаться от попыток вернуть военным путем контролируемые Россией территории в таких украинских регионах, как Крым, Донбасс, Херсонщина и Запорожье", – отмечает Рикард Йозвяк.

Относительно Запорожской атомной электростанции, предлагается "передать ее из-под контроля России неназванной третьей стороне" и начать переговоры о том, чтобы "позволить Украине снова взять ее под контроль".

Возвращение лица России

"Пакт о ненападении" является первой, но не последней "мерой по укреплению доверия" между сторонами. Среди прочих предлагается отмена ряда "символических санкций" сразу после того, "как прекращение огня продлится согласованное количество дней".

Какие именно санкции считаются "символическими", опять же, в документе не раскрывается. Можно предположить, что речь идет об ордере на арест Путина как военного преступника, исключении РФ из ряда международных организаций и тому подобное.

"Также предлагается, чтобы во время фазы прекращения огня был создан "Совет мира" под председательством президента Трампа для надзора за реализацией окончательного мирного плана – идею, которая очевидно заимствована из 20-пунктного мирного плана для Газы", – считает Рикард Йозвяк.

Оккупированные территории и мирный контингент

Второй этап этого мирного плана, – переговоры – "начнутся с обсуждения окончательной линии соприкосновения". Они будут продолжаться, "пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями".

Отдельно от переговоров в это время начинается "создание зон безопасности вокруг линии соприкосновения", и их "мониторинг силами многонациональных гражданских миссий с обеих сторон".

Гарантии безопасности, которые включают в себя обязательную военную компоненту, являются отдельным, восьмым пунктом плана. Но никаких дополнительных деталей не предоставляется, утверждает Рикард Йозвяк.

"Противоречивые пункты"

Начиная с девятого, последние пункты предложенного "плана" редактор Радио Свобода считает "противоречивыми", и вот почему. Девятый пункт предлагает такую тему переговоров, как "диалог на высоком уровне" между Киевом и Москвой с целью "усиления взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".

Таким образом, косвенно финский "план" предлагает признать безосновательные российские оправдания своей агрессии – якобы русскоязычные и православные жители Украины подвергаются дискриминации и нуждаются в защите – имеющими место.

"Следующий пункт является противоречивым для многих европейских правительств, поскольку в нем упоминается начало переговоров по "постоянному управлению оккупированными территориями". Это противоречит позиции многих стран ЕС, которая заключается в том, что Украина не должна отказываться от никаких территорий, и вообще территориальная целостность имеет решающее значение", – говорит Рикард Йозвяк.

К предпоследнему пункту вопросов нет – он касается восстановления страны, в рамках которой будет создан фонд для Украины. Отмечается, что для нужд этого фонда могут быть использованы замороженные российские активы.

А последний пункт – о постепенной отмене санкций против России. Здесь также упоминается, что Украина и Россия начнут процесс согласования компенсации за военные убытки с помощью замороженных активов страны-агрессора. Довольно спорное положение, учитывая неопределенность Европы относительно этих активов.

Можно ли принять такой план

Шансов на успех этого плана "вероятно, немного", цитирует редактор Радио Свобода неназванного европейского дипломата.

Господин Рикард Йозвяк также считает, что "в некоторых из этих пунктов могут быть заинтересованы Соединенные Штаты", но даже это не сделает такой план приемлемым – Россией. По этому поводу редактор известного вещателя также цитирует европейского дипломата, который сказал, что хотя "у нас может быть план из 12 пунктов, мира все равно не будет, потому что такой план Путина – из одного пункта". Войны.

Как сообщал OBOZ.UA, скептичен относительно настроенности российского диктатора на завершение войны и украинский лидер Владимир Зеленский. Недаром президент Украины постоянно призывает партнеров давить на Россию – потому что это единственный путь повышения уровня заинтересованности агрессоров в мире.

