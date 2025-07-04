США и Иран могут возобновить переговоры по ядерной сделке: СМИ назвали вероятные сроки

США и Иран могут возобновить переговоры относительно ядерной программы Тегерана, зашедшие в тупик, в Осло на следующей неделе. Условием являются гарантии от Вашингтона относительно того, что он не будет прибегать к военным действиям во время переговоров.

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Как пишет The Week, это будет первая официальная встреча между двумя сторонами со времен 12-дневной войны Израиля с Ираном и бомбардировок США иранских ядерных объектов. По данным источников Axios, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф должен встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в столице Норвегии, хотя окончательная дата еще не утверждена.

Информация не была публично подтверждена ни Вашингтоном, ни Тегераном.

Миссия Ирана при ООН отказалась от комментариев, тогда как представитель Белого дома заявил, что "пока нет никаких объявлений о поездках".

Президент Дональд Трамп 3 июля заявил журналистам, что, по его мнению, Тегеран открыт к диалогу.

"Иран хочет говорить, и я думаю, что они хотели бы поговорить со мной, и пришло время им это сделать. Мы не хотим нанести им вред. Мы хотим, чтобы они снова стали страной", – сказал Трамп на совместной базе Эндрюс.

Несмотря на удара США и Израиля, иранские официальные лица заявили о своей неизменной открытости к дипломатии.

Заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт Раванчи заявилNBC News, что Иран все еще готов сотрудничать с США при условии, что Вашингтон предоставит гарантии, что он не будет прибегать к военным действиям во время переговоров.

"Мы за дипломатию. Но Вашингтон должен убедить нас, что они не собираются применять военную силу, пока мы ведем переговоры. Это важный элемент для того, чтобы наше руководство имело возможность принимать решения относительно будущего раунда переговоров", – сказал Раванчи.

Центральным предметом споров остается программа обогащения урана Ирана.

Тегеран настаивает на том, что обогащение является суверенным правом, и подтвердил свое обязательство продолжать его, несмотря на недавний конфликт.

"Наша политика в отношении обогащения не изменилась. Иран имеет полное право обогащать уран на своей территории. Единственное, чего мы должны придерживаться, – это не стремиться к милитаризации", – сказал Раванчи.

Иран, отрицающий стремление к ядерному оружию, в настоящее время имеет запасы урана, обогащенного до 60%, – чистоты, значительно превышающей уровень, необходимый для гражданского использования энергии, и чуть меньше материала оружейного класса.

Израиль утверждает, что Тегеран недавно сделал шаги к созданию вооружения, хотя это утверждение остается непроверенным.

Axios сообщает, что запасы высокообогащенного урана Ирана пока недоступны после ударов США и Израиля.

Однако операции по расчистке завалов потенциально могут восстановить доступ Ирана к ним в ближайшие недели. Ожидается, что запасы урана Ирана станут главным вопросом в любых будущих переговорах.

Несмотря на напряженную ситуацию, МИД Ирана заявил, что все еще есть пространство для дипломатии.

В интервью, проведенном в Тегеране для Sky News, представитель министерства Эсмаил Бакай заявил, что продолжаются усилия с помощью таких посредников, как Оман и Катар.

"Дипломатией нельзя злоупотреблять или использовать ее как инструмент для обмана или психологической войны", – сказал Бакай, обвинив Вашингтон в нарушении международного права и поддержке якобы "сионистской агрессии".

Тем не менее, он утверждал, что "дипломатия никогда не заканчивается", подтверждая, что косвенные контакты с союзниками США в Персидском заливе продолжаются.

Нефтяные рынки быстро отреагировали на отчет Axios, при этом цена на нефть West Texas Intermediate упала на 0,7% до 67 долларов за баррель, а цена на Brent упала ниже 69 долларов.

Аналитики заявили, что перспектива возобновления переговоров ослабила опасения относительно более широкого регионального конфликта, что еще больше снизило премию за геополитический риск, связанный с нефтью.

Ранее США и Иран уже провели пять раундов переговоров по ядерной программе, начиная с 12 апреля, а шестой должен был состояться всего за несколько дней до того, как Израиль начал серию ударов по Ирану 13 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США, поддерживая своего союзника Израиль, осуществили собственные беспрецедентные авианалеты на ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на перемирие.

24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами после начала перемирия.

25 июня Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев. В израильской разведке также заявили о меньшем вреде Фордо, чем ожидалось.

Трамп назвал подобные сообщения фейком и "попыткой унизить один из самых успешных военных ударов в истории". А директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что разведданные США указывают на нанесение серьезного ущерба ядерной программе Ирана – несколько ключевых объектов разрушены, а на восстановление потребуется много лет.

В то же время недавние спутниковые фото зафиксировали активность в Фордо. На кадрах видны экскаваторы и персонал, которые, вероятно, пытаются отремонтировать поврежденный завод по обогащению урана.

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