СМИ заявили, что удары США не уничтожили ядерную программу Ирана: Трамп бурно отреагировал

Авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, а лишь отсрочили возможность Тегерана получить ядерную бомбу на несколько месяцев. После американской атаки в Фордо могли лишь быть завалены входы в объект, остались неповрежденными часть центрифуг, а значительная часть обогащенного урана вывезена перед ударами.

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Такие выводы, пишет Reuters, содержатся в отчете американской разведки, о котором стало известно изданию от трех источников. Из отчета следует, что вопреки бравурным заявлениям президента США Дональда Трампа об "уничтожении" ядерной программы Ирана появление у Тегерана ядерной бомбы могло лишь быть отсрочено на несколько месяцев.

Как пишет Reuters (и не только, о выводах разведки США по этому вопросу сообщали и ряд других американских изданий), разведка Пентагона считает, что запасы обогащенного урана Ирана не были ликвидированы, а ядерная программа страны, значительная часть которой спрятана глубоко под землей, возможно, была отсрочена лишь на месяц-два – то есть на время, которое понадобится иранцам на раскопки и ремонт.

В своем отчете разведка Пентагона констатирует, что американские удары заблокировали входы в два объекта, но не привели к разрушению подземных зданий. Уцелели после атак и некоторые центрифуги (по данным источников CNN, таких – большинство). А часть запасов обогащенного урана, пишет ВВС, была вывезена с упомянутых объектов перед ударами. И эта оценка соответствует заявлениям из Ирана о том, что атакованные США ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были эвакуированы "некоторое время назад", и что Иран "не подвергся серьезному удару, поскольку материалы уже были вывезены".

"Хотя американские бомбардировщики B-2 сбросили более десятка бомб на два ядерных объекта – завод по обогащению топлива Фордоу и обогатительный комплекс в Натанзе - бомбы не полностью уничтожили центрифуги и высокообогащенный уран на этих объектах, сообщают источники, знакомые с оценкой. Воздействие на все три объекта – Фордо, Натанз и Исфахан – в значительной степени ограничилось наземными сооружениями, которые были серьезно повреждены, сообщили источники. Это включает энергетическую инфраструктуру объектов и некоторые наземные сооружения, используемые для преобразования урана в металл для изготовления бомб", – пишет CNN.

В администрации Трампа эти оценки назвали "абсолютно ошибочными", а отчет – "совершенно секретным". Сначала на появление публикаций о последствиях американских ударов отреагировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая даже прибегла к оскорблениям, хотя и признала существование таких выводов разведки.

"Эта так называемая оценка абсолютно ложная и была классифицирована как "совершенно секретная", но все равно просочилась к CNN от анонимного, низкорангового неудачника из разведывательного сообщества. Утечка этой оценки – явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых пилотов, которые провели идеально выполненный рейд для уничтожения ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда идеально сбрасываешь четырнадцать 13 600-килограммовых бомб на цели: полное уничтожение", – выдала она.

Впоследствии в публичную полемику с авторитетными американскими СМИ и их источниками вступил и "босс" Левитт, президент США Дональд Трамп.

В заметке в Truth Social он набросился на СМИ, написавшие о том, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы.

"Фейковые новости CNN вместе с провальной New York Times объединились в попытке унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены. И Times, и CNN получают жесткую критику от общества", – заявил президент США, для большей "убедительности" использовав капслок.

Впрочем, некоторые эксперты, а также конгрессмены, похоже, склонны больше доверять источникам американских СМИ, чем президенту США и его команде.

Например, эксперт по вопросам вооружения и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис после изучения коммерческих спутниковых снимков с мест ударов, пришел к выводу, что американские удары могли не положить конец ядерной программе Ирана.

"Прекращение огня было достигнуто без возможности ни Израилю, ни Соединенным Штатам уничтожить несколько ключевых подземных ядерных объектов, в частности вблизи Натанза, Исфахана и Парчина (отдельный ядерный комплекс вблизи Тегерана. --Ред.). Эти объекты могут служить основой для быстрого восстановления ядерной программы Ирана", – считает он.

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман, входящий в Комитет иностранных дел Палаты представителей, обратил внимание на общие формулировки, которые использует в своих победных реляциях администрация Трампа – и на отсутствие четких данных о результатах бомбардировки при этом.

Шерман подчеркнул, что Белый дом так и не дал ответа на вопрос, уничтожили ли удары способность Ирана использовать уран как оружие, его центрифуги для обогащения урана, истощили ли его арсеналы, которых, по его словам, было бы достаточно для создания девяти единиц ядерного оружия.

"Когда они говорят об уничтожении программы, они даже не говорят, уничтожаются ли центрифуги и возможность создавать уран в будущем, уничтожаются ли запасы", – заявил Шерман BBC, напомнив о зафиксированных спутниками длинных вереницах грузовиков возле Фордо незадолго до ударов США.

Коллега Шермана по комитету, республиканец Майкл Маккол также выразил сомнения в том, что заявления Трампа о полном уничтожении иранской ядерной программы полностью соответствуют действительности.

"Меня уже информировали об этом плане в прошлом, и он никогда не имел целью полностью уничтожить ядерные объекты, а скорее нанести значительный ущерб. Но всегда было известно, что это временно", – сказал он в комментарии CNN.

Пусть и не так жестко, как в разведуправлении Пентагона, но все же менее оптимистично, чем в Белом доме, оценивают результаты американских ударов в разведке Израиля, добавляет CNN.

"Израильская оценка влияния ударов США также выявила меньший ущерб, нанесенный Фордо, чем ожидалось. Однако израильские чиновники считают, что сочетание военных действий США и Израиля на нескольких ядерных объектах отодвинуло иранскую ядерную программу на два года, если предположить, что они смогут беспрепятственно ее восстановить, чего Израиль не позволит", – говорится в материале издания.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – самый большой и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

А 24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами и до, и после начала режима прекращения огня.

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