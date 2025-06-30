Спутниковые снимки зафиксировали активность на иранском ядерном объекте Фордо после ударов США: что известно

На новых спутниковых снимках Maxar Technologies зафиксирована активность на иранском ядерном комплексе Фордо после авиаударов США и Израиля. На кадрах видно экскаваторы и персонал, которые, вероятно, пытаются отремонтировать поврежденный завод по обогащению урана.

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Фото, которые были сделаны 29 июня, опубликовал канал Fox News. Также на них зафиксировано значительные повреждения туннелей и подъездных путей на объекте.

На новых спутниковых снимках Maxar Technologies показаны экскаватор и несколько человек, находящихся непосредственно рядом с северной шахтой на хребте над подземным комплексом. Кран также, по-видимому, работает у входа в шахту, где под хребтом видны несколько дополнительных транспортных средств, припаркованных вдоль подъездной дороги, которая была построена для доступа к объекту.

Также видно разрушения к северу от объекта, окруженного большим количеством кратеров и рассеянной пылью. Еще один кратер и видимые следы ожогов видны на западном подъездном пути.

Аналитики полагают, что основной целью ударов было затруднить доступ к объектам и усложнить ремонтные работы.

Объект Фордо, который находится в горах недалеко от Кума, примерно в 60 милях к юго-западу от Тегерана, был подвергнут бомбардировке США 22 июня, в результате чего, согласно спутниковым фотографиям, образовалось шесть заметных кратеров.

На следующий день Израиль подтвердил, что нанес второй удар по Фордо, в частности, по дорогам, ведущим к объекту. Позднее иранские официальные лица признали эту атаку.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил журналистам на брифинге в Пентагоне в прошлое воскресенье, что, хотя все три иранских ядерных объекта, подвергшихся удару, "понесли чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения", для оценки полного ущерба потребуется время.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Белый дом рассматривает возможность предложить Ирану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия. Эти деньги будут выделены Тегерану на новую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

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