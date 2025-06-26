'ЦРУ может подтвердить': Рэтклифф раскрыл данные о последствиях ударов по ключевым ядерным объектам Ирана

Разведданные Центрального разведывательного управления США указывают на то, что ядерная программа Ирана действительно серьезно пострадала от американских авиационных ударов. Несколько ключевых ядерных объектов разрушены, на их восстановление потребуется много лет.

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Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, заявление было обнародовано 25 июня на официальном сайте ведомства. "ЦРУ может подтвердить, что достоверные разведданные указывают на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от недавних целенаправленных ударов", – говорится в нем.

По словам Рэтклиффа, речь идет, в том числе, о "новых разведданных из исторически надежного и точного источника/метода".

Они свидетельствуют о том, что "несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и могут быть восстановлены в течение многих лет".

Рэтклифф добавил, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из "надежных источников", чтобы "полностью информировать "соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорные органы".

"Когда это возможно, мы также будем предоставлять обновления и информацию американской общественности, учитывая национальную важность этого вопроса и в каждой попытке обеспечить прозрачность", – говорится в заявлении.

Что известно об авиаударах США по ядерным объектам Ирана

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых завод по обогащению урана в Фордо.

Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на прекращение огня.

24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами после начала перемирия.

25 июня агентство Reuters, ссылаясь на отчет американской разведки, полученный от трех источников, сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев.

В Фордо якобы могло лишь завалить входы, часть центрифуг уцелели, а значительная часть обогащенного урана была вывезена перед авиаударами.

В разведке Израиля также заявили о меньшем ущербе Фордо, чем ожидалось. В то же время, по оценке Тель-Авива, сочетание военных действий США и Израиля отодвинуло иранскую ядерную программу на два года.

Трамп назвал информацию о якобы недостаточной результативности атак фейком и "попыткой унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

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