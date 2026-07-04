Имея меньше средств и ресурсов, украинцы добились более ощутимых и достойных гордости результатов в войне с Россией. За это украинцев и уважают в мире, ведь все ждут, что Украина победит "российскую сволочь".

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выступил перед Военно-морскими силами Украины.

"Каждое светлое сердце в мире ждет только одного – что мы победим эту российскую сволочь", – сказал президент в выступлении перед моряками.

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