«Иран попросил о встрече»: Трамп объявил о срочных переговорах в Катаре

29 июня президент США Дональд Трамп объявил о срочной встрече, которая состоится в столице Катара Дохе. Инициатором этих переговоров, как отметил Трамп, является Иран.

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Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Отмечается, что встреча состоится во вторник, 30 июня.

Что известно

Представители президента США и иранского режима планируют встретиться в столице Катара Дохе.

"Иран предложил встречу. Она состоится завтра в Дохе", — написал 29 июня Трамп в своей социальной сети.

Подробностей о встрече, а также о том, в каком формате она состоится, президент США не сообщил.

Что предшествовало

26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие, атаковав коммерческое судно в Ормузском проливе. По его словам, инцидент произошел после того, как иранские военные запустили как минимум четыре беспилотника по кораблям, проходившим через стратегически важный морской участок.

Трамп утверждал, что один из беспилотников попал в верхнюю палубу "большого и дорогого грузового судна", однако корабль, несмотря на повреждения, смог продолжить рейс.

Инцидент произошел вечером 25 июня в Ормузском проливе у побережья Омана. По имеющейся информации, удар по коммерческому грузовому судну нанес Корпус стражей исламской революции Ирана.

В ответ на этот инцидент США нанесли новый удар по Ирану. Так, в пятницу, 26 июня, американские самолеты нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям. В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) подчеркнули, что неоправданная агрессия иранских вооружённых сил против коммерческого судоходства является явным нарушением режима прекращения огня.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты изменили свою официальную позицию в отношении войны России против Украины и больше не позиционируют себя как нейтрального посредника. Вашингтон впервые закрепил в совместном международном документе поддержку территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать военную и энергетическую помощь и ужесточать санкции против России.

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