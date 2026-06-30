Иран опроверг информацию о переговорах с США в Катаре: что происходит

Иран заявил, что в ближайшие дни не будет проводить переговоры с США, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о якобы запланированной встрече в Катаре 30 июня. В Тегеране подчеркнули, что поездка иранской делегации в Доху не связана с визитом американских представителей.

Видео дня

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи. Его слова распространили иранские государственные СМИ и "Радио Свобода". По словам чиновника, "в ближайшие дни мы не будем вести переговоры с американской стороной ни на каком уровне, и тот факт, что американские представители отправляются в Катар, не имеет ничего общего с поездкой иранской делегации".

Комментарий Бакаи прозвучал после заявления Дональда Трампа, который написал в Truth Social, что Иран якобы сам предложил провести встречу, а переговоры должны состояться в Дохе уже 30 июня.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в столицу Катара для переговоров на высоком уровне.

По её словам, стороны продолжат обсуждение меморандума о взаимопонимании, а параллельно с встречами пройдут технические консультации.

Поездка в Доху

В то же время в Тегеране пояснили, что техническая группа Ирана действительно прибудет в Доху на этой неделе, однако ее миссия преследует иную цель. Бакаи отметил, что делегация будет обсуждать вопрос разблокирования примерно шести миллиардов долларов замороженных иранских активов, находящихся в Катаре.

По данным иранской стороны, разблокирование этих средств предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали 17 июня для прекращения многомесячного конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Карибабади также заявил 29 июня, что проведение технической встречи рабочей группы на этой неделе не запланировано. По его словам, консультации с Катаром продолжаются в обычном режиме, однако сообщения отдельных СМИ о якобы запланированных технических переговорах в Дохе не могут быть подтверждены.

Карибабади добавил, что первый раунд технических переговоров состоится только после того, как стороны согласуют дату, место и создадут необходимые условия. По его словам, консультации по этому вопросу продолжаются через страны-посредники.

Эти заявления прозвучали после того, как иранская сторона отказалась от запланированной на 28 июня встречи с американскими представителями. В Тегеране объяснили это ударами США по территории Ирана и, как считают иранские чиновники, нарушением условий недавно заключённого меморандума о взаимопонимании.

Представитель аппарата верховного лидера Ирана Мехди Фазаели заявил, что одним из главных условий дальнейших контактов является проверка доступа к размороженным активам."Одна из причин – проверка того, имеем ли мы доступ к размороженным средствам. Если доступа нет, то это условие не выполнено", – сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 29 июня заявил, что иранские активы, находящиеся в Катаре, будут возвращены в Тегеран. В то же время американская сторона утверждает, что на сегодняшний день никакие замороженные иранские средства не были разблокированы.

Напряженность растет

Иран обстрелял коммерческие суда в Ормузском проливе в минувшие выходные, после чего американские войска нанесли удары по иранским прибрежным радарам и военным объектам. В Вашингтоне заявили, что эти действия были направлены на защиту международного судоходства.

28 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран восстановил полный контроль над судоходством в Ормузском проливе на ближайшие 30 дней. Он также предостерег от использования маршрутов, которые не были согласованы иранской стороной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 29 июня президент США Дональд Трамп объявил о срочной встрече, которая состоится в столице Катара Дохе. Инициатором этих переговоров, как отметил Трамп, является Иран. Встреча планировалась на вторник, 30 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!