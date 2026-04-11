'Смена режима уже произошла': Трамп сказал, что для него будет 'успешной сделкой' с Ираном

Президент США Дональд Трамп объяснил, что считает успешным соглашением с Ираном, и назвал главный критерий таких договоренностей. Он сделал заявление комментируя ход переговоров и ситуацию с безопасностью в регионе.

Видео дня

Об этом Трамп рассказал в ответе корреспонденту TRT World во время интервью. Он прямо озвучил свою позицию относительно условий соглашения и отметил:"Во-первых, отсутствие ядерного оружия. Думаю, что смена режима уже состоялась – это никогда не было нашим критерием. Отсутствие ядерного оружия – это 99% успеха".

Трамп подчеркнул, что вопрос смены власти в Иране не является определяющим для Вашингтона. Основной акцент, по его словам, остается на недопущении появления ядерного оружия у Тегерана. И здесь он высказался довольно прямо, без сложных формулировок.

В то же время президент США упомянул и о ситуации в Ормузском проливе. По его словам, другие государства уже готовы присоединиться к обеспечению безопасного судоходства. "Другие страны готовы помочь", – сказал он и добавил, что проходимость в проливе будет восстановлена "очень скоро".

Детали переговоров

Трамп также ранее заявлял, что ближайшие 24 часа станут определяющими для оценки переговоров с Ираном. Если стороны не придут к согласию, США готовы вернуться к силовому сценарию.

По его словам, американские военные уже готовятся к возможному обострению. Речь идет, в частности, о перевооружении кораблей современными системами.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшим оружием, которое когда-либо создавали, даже лучше, чем то, которое мы использовали для уничтожения иранского урана", – заявил он.

Напомним, сегодня президент США подчеркнул, что в случае провала переговоров это вооружение может быть применено "очень эффективно". Он добавил, что результат станет понятным уже в ближайшее время, примерно в течение суток.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня с целью начать переговорный процесс. США и Иран проведут переговоры в Пакистане в эту субботу, 11 апреля.

В Иране заявили об изменении своего дипломатического вектора в мирных переговорах с США, поскольку не доверяют американской стороне. В Тегеране заявили, что теперь будут проявлять гораздо большую осторожность, чем в предыдущем мирном процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. Он требует прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!