'Следующий удар будет гораздо хуже': Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока не поздно

Президент США Дональд Трамп сделал призыв-предупреждение иранскому аятолле Али Хаменеи, призвав его подписать соглашение о ядерном разоружении. В противном случае, он пригрозил масштабной бомбардировкой.

Видео дня

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, к берегам Исламской Республики уже идет большой американский флот во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Что известно

В своей заметке глава Белого дома, призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерной сделки, угрожая масштабным ударом.

"Огромная армада направляется к Ирану. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Как и в случае с Венесуэлой, она готова и способна быстро выполнить свою миссию, с быстротой и насилием, если это будет необходимо", – написал президент США.

Он обратился к Али Хаменеи, заявив, что в случае отказа, он отдаст приказ ударить по Ирану, как уже было во время операции "Полуночный молот".

"Я уже говорил Ирану ранее: заключите соглашение! Они этого не сделали, и произошла операция "Полуночный молот", которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующий удар будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось", – добавил он.

Напомним, ранее американский президент в соцсетях немало раз намекнул, что готовится военный удар по Ирану. Однако сразу появилась информация, что некоторые неназванные, но "хорошо знакомые с делами в Иране" отговорили Трампа от такого шага.

Как сообщал OBOZ.UA, среди прочих, упоминали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху – якобы последний также "просил Трампа отложить нападение на Иран". Также известно, что Вашингтон уже обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!