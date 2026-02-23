'Сколько неописуемых страданий': Папа Римский снова призвал к прекращению огня в Украине

В воскресенье, 22 февраля, во время традиционного выступления, Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление. Он в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Vatican News. Понтифик, в частности, упомянул о том, "сколько неописуемых страданий" приносит война.

Текст речи Папы Римского

Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова приходит к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько неописуемых страданий...

Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения. Мир нельзя откладывать, он является насущным требованием, которое должно найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения.

Поэтому я вновь возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру.

"Приглашаю всех объединиться в молитве за страдающий украинский народ и за всех, кто страдает из-за этой войны и каждого конфликта в мире, чтобы в наши дни смог заявить дар – долгожданный дар – мира", – призвал Папа Лев XIV, говоря после произнесения молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 22 февраля 2026 года.

Напомним, что накануне открытия Зимней Олимпиады-2026 Папа Римский призвал государства мира придерживаться Олимпийского перемирия – временного прекращения боевых действий на период соревнований. Понтифик заявил, что насилие и война всегда являются "поражением для человечества".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Папа Римский призвал Россию прекратить обстрелы украинской энергетики. Он призвал активизировать усилия, направленные на достижение мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!