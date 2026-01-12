'Молюсь за тех, кто страдает': Папа Римский призвал Россию прекратить обстрелы украинской энергетики

На фоне атак России по энергетической инфраструктуре Украины Папа Римский Лев XIV обратился к стране-агрессору. Понтифик призвал Москву прекратить свои насильственные действия.

Соответствующий пост он обнародовал в соцсети Х. Также глава Римско-католической церкви считает, что стоит активизировать усилия, направленные на достижение мира.

Призыв к миру

По словам Папы Римского, в Украине с наступлением сильных морозов новые жесткие удары РФ по энергетической инфраструктуре наносят серьезный ущерб мирному населению.

"Я молюсь за тех, кто страдает, и снова обращаюсь с призывом прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", – говорится в сообщении понтифика.

Последний массированный обстрел врага

Крайний массированный обстрел по Украине произошел в ночь на 9 января. Основным направлением удара стала украинская столица. Там зафиксировано много попаданий, а энергоинфраструктура получила серьезные повреждения. Также известно о погибших и раненых гражданских.

Напомним, в ноябре Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине, в результате российских обстрелов. Он отметил, что атаки приводят к тому, что семьи остаются без крыши над головой с наступлением холодов. Понтифик призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.

Как писал OBOZ.UA, в начале января Папа Римский Лев XIV сделал очередное "миротворческое" заявление, призвав гарантировать суверенитет для Венесуэлы и иметь уважение к общечеловеческим и гражданским правам.

