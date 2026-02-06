'Инструмент надежды': Папа Римский призвал к перемирию на время зимних Олимпийских игр

Накануне открытия Зимней Олимпиады-2026 Папа Римский призвал государства мира соблюдать Олимпийское перемирие – временного прекращения боевых действий на период соревнований. Понтифик заявил, что насилие и война всегда является "поражением для человечества".

Об этом говорится в письме Папы Римского, обнародованном пресс-службой Святого Престола. Лев XIV подчеркнул, что спорт может быть действенным инструментом надежды на мир.

В обращении понтифик напомнил о традиции Олимпийского перемирия и подчеркнул его значение в условиях современных военных конфликтов.

Папа Римский также объяснил происхождение Олимпийского перемирия, которое берет начало из античной Греции, где боевые действия прекращались до, во время и после игр, чтобы атлеты и зрители могли безопасно путешествовать, а соревнования проходили без помех. По словам понтифика, участие в спортивных соревнованиях в таком духе является путем к личному и общему совершенству, способствует братской солидарности и общему благу.

В то же время Лев XIV резко раскритиковал войну, назвав ее "культурой смерти".

"Трагические доказательства этой культуры смерти перед нашими глазами — разрушенные жизни, разбитые мечты, травмы выживших, разрушенные города", – отметил понтифик.

По его словам, спорт может стать "инструментом надежды", который положит конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и пренебрежению к верховенству права.

Папа Римский призвал все страны заново открыть для себя значение Олимпийского перемирия как символа и обещания примиренного мира.

"Я решительно призываю все народы, по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира", – написал Папа.

Понтифик подчеркнул, что агрессия, насилие и война "всегда является поражением для человечества".

"Пусть ваши встречи (во время Олимпийских игр – Ред.) станут символическим знаком для всего общества и прелюдией к новой эре, в которой народы больше не будут поднимать меч друг против друга", – призвал Лев XIV.

