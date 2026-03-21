'Ситуация сложилась иначе': Трамп признался, что не ожидал такого развития событий, но доволен армией США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не ожидал во время своего второго срока столь частого применения американских вооруженных сил. Однако он доволен их текущим состоянием и эффективностью.

По его словам, "ситуация сложилась иначе", чем он рассчитывал после возвращения в Белый дом. Об этом Трамп сказал на церемонии вручения награды футбольной команде курсантов Военно-морской академии США.

Перестройка армии

Президент США похвастался созданием нового вида войск во время своего первого срока. Это, по определению Трампа, была "перестройка армии".

"Именно я построил, я перестроил армию и, честно говоря, построил ее, включая Космические силы. Но я перестроил армию еще в свой первый срок. Я и не догадывался, что буду использовать ее так часто. Тем не менее я рад, что перестроил ее – потому что мы не можем позволить этим сумасшедшим иметь ядерное оружие, потому что они собирались его использовать", – сказал он.

Космические силы, шестой вид вооруженных сил США, были созданы Трампом в 2019 году. Согласно уставу, они предназначены для "обеспечения свободы функционирования американской армии в космосе" и "осуществления неотложных или длительных космических операций". А согласно докладу "министра войны" США Пита Гегсета, с начала своего существования Космические силы ни разу прямо не были вовлечены в американские военные операции.

Ядерная угроза

Трамп не уточнил, какие именно "сумасшедшие" собираются иметь ядерное оружие, но очевидно, он говорил об Иране.

"Они бы использовали его быстро. Одна из мер, знаете, когда все это началось, они начали стрелять ракетами по всему Ближнему Востоку – по странам, которые по сути не были вовлечены. Они хотели захватить весь Ближний Восток, и если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. Единственный вопрос – это произошло бы в первый час первого дня. Это единственный вопрос. Они бы его использовали. Нам пришлось остановить их", – сказал Трамп.

Он похвастался, что военные США "прекрасно справляются" в военном противостоянии с Ираном, добавив, что "за два дня было уничтожено 58 кораблей". Причем, по оценке американского президента, у иранских военных были "замечательные корабли", которыми те "не умели пользоваться".

Здоровье Трампа

Отдельно текущий президент США похвастался своим здоровьем, ссылаясь на бывшего врача Белого дома Ронни Джексона (последний присутствовал на церемонии вручения награды).

"Он служил трем президентам. У него был Барак Хусейн Обама, я даже не хочу говорить о Байдене, и у него был молодой Буш (я называю его молодым). Пресса спросила его, кто из этих трех самый здоровый. Докторе Ронни им сказал, что президент Дональд Трамп, безусловно, превосходит его (видимо, Трамп имел в виду "молодого Буша", – OBOZ.UA). И если бы он не ел нездоровую пищу, он бы прожил до 200 лет, сказал он. И я люблю этого парня", – признал американский лидер.

