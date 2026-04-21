'Ситуация нестабильна': Вэнс в Вашингтоне ждет нового раунда переговоров с Ираном, который неизвестно когда состоится

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, глава переговорной группы США с Ираном, пока остается в Вашингтоне. По состоянию на вечер 21 апреля он находится в Белом доме, где собирается вся переговорная команда для консультаций относительно дальнейших переговоров с Ираном в Пакистане.

Видео дня

Непонятно, когда он может вылететь в пакистанский Исламабад, поскольку "ситуация нестабильна", цитирует американский вещатель CNN собственный источник из Белого дома. Еще вчера ожидалось, что Вэнс может вылететь сегодня, а переговоры с Тегераном начнутся в среду.

Однако, Иран еще не решил, будет ли участвовать в переговорах, приводит американский вещатель официальное заявление министерства иностранных дел Ирана.

Собрание в Белом доме

Вэнс прибыл в Белый дом сегодня днем. Вскоре после него в Белый дом прибыл и глава Пентагона Пит Хэгсет. Госсекретарь Марко Рубио прибыл в Белый дом за час до Вэнса.

Чиновники администрации президента Дональда Трампа "сейчас обсуждают следующие шаги", приводит CNN сообщение своего источника.

Другие представители переговорной команды, в частности спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер также еще не вылетели из Соединенных Штатов в Пакистан.

Позиции сторон

Иранцы якобы "четко дали понять американцам, что они должны снять блокаду, прежде чем сможет состояться следующий раунд переговоров", цитирует вещатель собственный источник из окружения Трампа.

Он также приводит заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи – напомним, что последний заявил: блокада США иранских портов является "актом войны" и нарушением соглашения о прекращении огня.

"Иран знает, как нейтрализовать ограничения, как защищать свои интересы и как противостоять травле", – утверждает Арагчи.

Прекращение огня

"Также существует неопределенность относительно того, когда закончится двухнедельное прекращение огня между воюющими сторонами. По данным Тегерана, прекращение огня с США закончится в среду (в 01:00 по центральноевропейскому восточному времени). Трамп ранее заявлял, что прекращение огня закончится в ночь на четверг (по центральноевропейскому восточному времени)", – добавляет вещатель.

Так или иначе, США продолжают морскую блокаду иранских портов, а Иран снова закрыл судоходство через Ормузский пролив. Сейчас в Персидском заливе остаются заблокированными сотни судов и примерно 20 тыс. моряков.

Когда Иран временно открыл пролив – часть судов попыталась пройти. Однако по меньшей мере два из них, включая танкер, заявили об обстреле со стороны иранских катеров. В MARISKS считают, что по крайней мере одно судно, которое в субботу пыталось выйти из пролива и попало под обстрел, могло стать жертвой мошеннической схемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!