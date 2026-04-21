'Потеряли доверие': в Иране резко высказались о переговорах с США

Иран пока не планирует участвовать в переговорах с США. Представитель Министерства иностранных дел страны уточнил, что решение действует "пока". Выступление состоялось на фоне обострения ситуации в регионе и дискуссий относительно дальнейших дипломатических шагов.

О деталях заявления рассказали журналисты Al Jazeera, которые присутствовали на брифинге. По их данным, иранский представитель прямо отметил, что Тегеран "не намерен участвовать в переговорах пока".

В то же время формулировка "пока" оставляет пространство для изменений, хотя общий тон выступления, как отмечают журналисты, не был оптимистичным.

Охлаждение позиции

Во время пресс-конференции иранская сторона также объяснила свое решение по Ормузскому проливу. Представитель МИД подтвердил, что Иран принял решение закрыть его, хотя ранее соглашался на открытие в рамках первоначальных договоренностей с Вашингтоном. Но, как прозвучало, ситуация изменилась.

Он назвал две причины. Первая – нарушение режима прекращения огня на ливанском направлении. Вторая – блокада, которую, по словам Ирана, ввели США в отношении иранских судов.

В этом контексте прозвучала и более общая претензия – недостаток доверия к американской стороне. Это ключевой момент, который повторяется в заявлениях Тегерана не впервые.

Ключевые решения Тегерана

Самое важное прозвучало в начале – Иран фактически приостанавливает участие в возможных переговорах. Формально это не окончательный отказ, но сигнал достаточно жесткий. Далее – решение по Ормузскому проливу, который является стратегическим для мировой торговли нефтью. Его закрытие может иметь значительные последствия, хотя конкретные параметры этого шага пока не детализированы.

Также стоит учесть, что предыдущие договоренности между Ираном и США предусматривали некоторое ослабление напряжения, в частности относительно судоходства. Но теперь, по словам иранской стороны, эти договоренности фактически утратили силу из-за действий Вашингтона. И хотя формально двери для дипломатии остаются открытыми, общая динамика выглядит напряженной.

Переговоры США и Ирана

Ситуация вокруг переговоров развивается на фоне войны, которая началась в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ иранские силы атаковали американские базы в регионе и объекты энергетической инфраструктуры союзников США в Персидском заливе.

Это, в свою очередь, вызвало глобальный энергетический кризис. За последние дни рынки отреагировали очень чувствительно. После заявлений Трампа фондовые индексы отошли от рекордных максимумов, прервав пятидневный рост. А цены на нефть резко подскочили – более чем на 5 процентов, приблизившись к 95 долларам за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, и любые ограничения сразу влияют на рынок.

На прошлой неделе события разворачивались очень быстро. В пятницу Дональд Трамп написал в соцсетях, что соглашение почти согласовано, а Иран объявил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Но уже вскоре Тегеран снова закрыл его после того, как США не отменили блокаду.

На выходных американские военные задержали грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе. Трамп подтвердил эти действия в разговоре, заявив, что контролирует ситуацию на море. По его словам, США готовы действовать и дальше, если это будет нужно.

Иран отказался от второго раунда переговоров с США. В Тегеране считают, что требования Вашингтона являются "нереалистичными".

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит двухнедельное перемирие с Ираном, которое завершается в среду вечером по вашингтонскому времени. В то же время он подчеркнул, что решение зависит от результатов переговоров, которые еще продолжаются.

