Системы ПВО Cerber и танк Leopard: в Бельгии раскрыли детали нового пакета помощи для Украины

В новый бельгийский военный пакет помощи Украине входят два десятка систем ПВО Cerber, один танк Leopard, 16 тысяч единиц оружия и пушек. Общая стоимость пакета - один млрд евро в 2025 году.

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Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.

"Важно, что значительная часть этой помощи, на общую сумму 645 млн евро – реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности. Таким образом значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе", – отметил бельгийский чиновник.

В частности, в пакете будут:

100 бронированных машин скорой помощи и транспортных авто Unimog;

5 беспилотных морских судов;

воздушные беспилотники, а также шлемы к ним,

портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;

медицинское оборудование, защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

более 16 000 единиц оружия и пушек;

20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;

1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний

Это – лишь часть из всего объема пакета.

Кроме того, чиновник отметил, что Бельгия хочет построить производственные мощности по производству 70-мм ракет в Украине – в сотрудничестве с украинскими компаниями.

"Наша армия также помогает обучать и тренировать украинских военнослужащих, как в самой Бельгии, так и в европейском и натовском контексте. Бельгия будет готовить украинских пилотов F-16, готовить экипажи для будущих охотников за минами и проводить тренинги по обезвреживанию взрывоопасных предметов", – добавил Тео Франкен.

Как сообщал OBOZ.UA, этот пакет стал результатом 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", которое 11 апреля состоялось в Брюсселе под председательством Германии и Британии.

Напомним, что Европейский Союз в начале мая принял важное для Украины решение относительно замороженных российских активов. 1 миллиард евро, полученных из сверхприбылей от этих активов, будет передан на украинскую оборонную промышленность.

В ЕС допускают, что санкции против России могут быть не продлены этим летом. Поэтому в Бельгии предлагают создать международную коалицию, чтобы предотвратить размораживание около 200 млрд евро суверенных средств Центробанка РФ, которые хранятся в западных финучреждениях.

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