Венгрия не поможет Путину вернуть замороженные миллиарды Кремля: в ЕС готовят "план Б"

В Европейском Союзе (ЕС) всерьез рассматривают возможность того, что санкции, введенные против России из-за агрессии в Украине, могут быть не продлены этим летом. Поэтому в Бельгии предлагают создать международную коалицию, чтобы предотвратить разморозку около 200 млрд евро суверенных средств Центробанка РФ, которые хранятся в западных финучреждениях.

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Как сообщает Euroactiv, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево напомнил, что львиная доля иммобилизованных активов, а именно более 180 млрд евро, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Решение о санкциях должно быть принято на основе единодушия, но Венгрия, вероятно, воздержится от голосования. В таком случае средства могут быть разморожены.

"Нам необходимы альтернативные варианты для сохранения замороженных активов. Мы могли бы ввести новую международную рамочную инициативу, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или же другой альтернативой была бы национальная инициатива бельгийского парламента. Мы определим, нужно ли будет вносить это в наше национальное законодательство. Я думаю, лучше избежать этого и действительно предложить международную систему с прочной правовой основой", – сказал Прево.

Он подчеркнул, что самостоятельно Бельгия не сможет ничего сделать – Европа нуждается в общем подходе. Поэтому важно создать "коалицию желающих", которая бы разделила и совместно реагировала бы на все юридические и финансовые риски, связанные с последствиями блокировки российских миллиардов.

"С юридической точки зрения это очень сложно. Наши эксперты работают над анализом различных возможностей и разработкой надежного решения. Бельгия абсолютно избежит одиночества и риска судебного преследования Россией, имея поддержку со стороны государств-членов ЕС только на словах", – заверил министр.

Он также предположил, что соглашение о замораживаемых средствах РФ может выйти за пределы ЕС - в него также могут быть включены Великобритания, Канада и другие страны. Причем он исключил, что санкции могут быть отменены только по требованию президента США Дональда Трампа (но это может произойти в рамках глобального соглашения по достижению мира в Украине).

В то же время Максим Прево исключил возможность передачи замороженных активов на восстановление Украины от последствий полномасштабной агрессии.

"Мы должны быть откровенны: первоочередной и очевидной задачей является сохранение этих активов замороженными. Самый простой способ сделать это – единодушно одобрить будущий 17-й пакет санкций. Однако мы знаем, что существует риск потерять это единодушие из-за настроений одной или двух стран", – резюмировал бельгийский министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ЕС все серьезнее относятся к перспективе снятия санкций с РФ. В качестве альтернативного решения в правительстве Финляндии предложили ввести пошлины на все товары, поступающие в ЕС из России.

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