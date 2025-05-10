ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбылей от активов РФ на оборонную промышленность Украины, – Умеров

Европейский Союз принял важное для Украины решение относительно замороженных российских активов. 1 миллиард евро, полученных из сверхприбылей от этих активов, будет передан на украинскую оборонную промышленность.

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Европейская комиссия в пятницу, 9 мая, подписала соответствующее соглашение с правительствами ряда государств ЕС. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своем аккаунте в Facebook.

По словам главы украинского оборонного ведомства, это решение является стратегическим и оно позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для Сил обороны нашего государства. В частности, речь идет о беспилотниках, боеприпасах и других критически важных средствах.

"Это не только усиление обороноспособности Украины, но и инвестиция в развитие нашей промышленности. Мы становимся более самодостаточными и сильными. Использование российских активов для усиления Украины – важный шаг на пути к восстановлению справедливости. Это закладывает основу для выплаты репараций, которые должны стать следствием развязанной Россией войны", – отметил Умеров.

Министр обороны рассказал, что в целом в 2024 году Европейский Союз объявил о направлении 3,3 миллиарда евро сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине в 2024-2025 годах. Часть этих средств пойдет на укрепление нашей системы противовоздушной обороны.

"Спасибо Европейскому Союзу и государствам-членам за доверие, лидерство и поддержку в совместной борьбе за мир и безопасность в Европе", – добавил он.

Ранее стало известно, что определенные страны ЕС работают над тем, чтобы Россия не получила обратно 240 млрд евро активов, замороженных из-за полномасштабной агрессии против Украины. Также уже началась работа над достижением консенсуса по продлению санкций против России в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС допускают, что санкции против России могут быть не продлены этим летом. В Бельгии предлагают создать международную коалицию, чтобы предотвратить размораживание около 200 млрд евро суверенных средств Центробанка РФ, которые хранятся в западных финучреждениях.

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