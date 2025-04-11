Защита неба от вражеских атак: Умеров рассказал, какие пакеты помощи получит Украина по итогам 'Рамштайна'. Фото

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об итогах 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), которое 11 апреля состоялось в Брюсселе под председательством Германии и Британии. Для помощи Украине объединилась 51 страна: партнеры объявили о новых пакетах вооружения для Сил обороны, включающих боеприпасы, средства ПВО и другое оборудование.

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Об этом глава оборонного ведомства написал на своей странице в Facebook. Еще один важный результат заседания – создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии.

"Во исполнение задачи президента Украины Владимира Зеленского, продолжаем активную работу с партнерами для усиления нашей противовоздушной обороны. Есть конкретные результаты, которые позволят защитить наше небо от российских атак", – отметил министр.

Какую помощь Украина получит от партнеров:

– Германия в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам, а также 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общей сложности сумма дополнительной помощи к 2029 году составит 11 миллиардов евро.

⁠– Великобритания предоставит помощь на 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн) на сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.

– Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. В целом Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 млрд евро. Также объявила о 1 млрд помощи, в том числе на боеприпасы и ПВО/ПРО.

– Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 миллиард евро.

– Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.

– Литва планирует выделить 20 млн евро на закупку боеприпасов.

– Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.

– Нидерланды выделяют 150 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины.

"Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", – подчеркнул Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом для Украины является противовоздушная оборона – дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Самое сильное оружие является тем, чему можно доверить защиту жизней.

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