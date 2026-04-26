Систему оповещения не проверяли 10 лет: у подножия Эвереста тысячам людей угрожают наводнения

Непальские чиновники признали, что система раннего предупреждения о наводнениях в районе Эвереста могла перестать работать после лет без обслуживания. Речь идет об инфраструктуре, которая должна была защитить тысячи людей в горных селах, но с 2016 года ее фактически не проверяли.

О проблеме стало известно после разговоров журналистов BBC с местными жителями и представителями власти. В материале говорится, что сирены и оборудование оставили без присмотра, а часть техники даже повредили или разворовали.

Один из чиновников признал: "Мы не можем быть уверены, что система работает".

Риски для общин

Жители шерпских сел говорят, что им обещали ежегодные проверки системы после ее установки, но этого не произошло. В селе Чукунг, которое может первым пострадать в случае прорыва ледникового озера Имджа, люди ежегодно обращаются к властям с просьбой отремонтировать оборудование. Но, как они говорят, без результата.

Глава местной территории Анг Нуру Шерпа прямо заявил, что сирены уже не вызывают доверия. По его словам, одна из башен ржавеет, наклонилась и может упасть в любой момент. Это звучит тревожно, потому что речь идет не об абстрактной угрозе, а о конкретных деревнях ниже по течению.

Кроме местных жителей, под риском находятся и туристы. Каждый год регион посещают десятки тысяч людей – альпинисты, трекеры, путешественники. По оценкам, речь идет более чем о 60 тысячах человек ежегодно. И это усложняет ситуацию, потому что в случае чрезвычайного происшествия предупредить всех будет непросто.

Нестабильная система данных

Дополнительную проблему создает то, что станция, которая передает данные об уровне воды в озере Имджа, работает с перебоями. Именно эти данные должны позволять оперативно отправлять предупреждения на мобильные телефоны жителей. Но сейчас информация поступает нерегулярно, иногда с задержками.

В департаменте гидрологии и метеорологии Непала подтвердили, что не получают нужных данных в полном объеме. Из-за этого они не могут гарантировать своевременное информирование людей в случае угрозы. Представитель ведомства Нирадж Прадхананга отметил, что проблема может быть связана как со спутниковой компанией, так и с местным провайдером, но окончательного решения пока нет.

Несколько странная ситуация, если подумать. С одной стороны, система существует и формально работает. Но с другой – ключевые ее элементы дают сбои, и это ставит под сомнение ее эффективность в критический момент.

Таяние ледников

Озеро Имджа расположено на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря. Последний раз его частично осушали в 2016 году в рамках международного проекта стоимостью около 3,5 млн долларов. Тогда уровень воды снизили примерно на 3,5 метра, чтобы уменьшить риски прорыва.

Однако с тех пор ситуация снова меняется. Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления ледники в Гималаях тают быстрее, чем раньше. А это приводит к расширению ледниковых озер и повышает риск внезапных наводнений.

По оценкам региональных исследователей, темпы потери льда в горной системе Гиндукуш – Гималаи с 2000 года удвоились. Кроме того, повышение температуры делает склоны менее стабильными. Это может вызвать обвалы и даже обрушение ледников, которые иногда и запускают волну катастрофических паводков.

Реакция властей

Чиновники признают проблему, но объясняют ее нехваткой финансирования. По словам представителей департамента, средства направили на модернизацию системы на другом озере, и на Имджу ресурсов не хватило.

Исполняющая обязанности генерального директора ведомства Арчана Шреста заявила, что внимание к этому объекту планируют вернуть. Она также сказала, что власти работают над изменениями в правилах, чтобы обеспечить регулярное обслуживание таких систем, особенно в отдаленных районах.

Тем временем Программа развития ООН уже получила новое финансирование – около 36 млн долларов – для внедрения подобных проектов в других частях Непала. Представители организации отметили, что учли опыт Имджи и планируют сразу закладывать механизмы долгосрочного содержания систем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Непале разоблачили масштабную мошенническую схему, в которой гиды якобы намеренно травили иностранных туристов, чтобы заработать на дорогих эвакуациях. Мошенническая схема с эвакуациями в рамках страхования действовала на Эвересте и принесла ее организаторам миллионы долларов. Причем в некоторых случаях в схеме участвовали и сами туристы.

