Сийярто выдал, что Венгрия расценивает удары по энергообъектам РФ как атаку на свой суверенитет

В Венгрии отметились новым заявлением, играющим на руку Кремлю. Министр иностранных дел государства Петер Сийярто обвинил Украину в атаках по нефтепроводу "Дружба" и "связанной с ним инфраструктуре", что, по его словам, вызвало перебои с поставками российской нефти в Венгрию.

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Удары Украины по этим важным для государства-агрессора объектам Сийярто назвал "атакой на суверенитет Венгрии". Фрагмент его интервью с этим заявлением распространяется в сети.

По словам главы МИД Венгрии, удары Украины по нефтепроводу "Дружба" якобы создали угрозы для энергетической безопасности его страны.

"Это было проблемой в последние недели и месяцы: украинцы атаковали трубопровод "Дружба" и связанную с ним инфраструктуру, в результате чего в нескольких случаях у нас были перебои с поставками нефти, даже на целые дни. В то же время Сергей Лавров нам также сообщил, что российские ВКС или ПВО предотвратили атаку беспилотников с Украины на инфраструктуру "Турецкого потока", – заявил Сийярто.

Защита Украины от российской агрессии и попытки подорвать способность РФ продолжать войну, по версии Сийярто, якобы угрожает суверенитету Венгрии.

"Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета. И мы рассматриваем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру как атаку на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки. И теперь мы рады, что в этом американо-российском соглашении было четко указано, что никакая атака на энергетическую инфраструктуру недопустима. А значит, никакая атака на энергетическую инфраструктуру, идущую в Венгрию, недопустима", – заявил глава МИД Венгрии.

Это заявление Сийярто сделал после того, как стало известно о его 13-ой поездке в Россию с начала полномасштабной войны. О прибытии главы венгерского внешнеполитического ведомства в Москву сообщалось 26 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, среди них – отсутствие в составе Украины.

Также он заявил, что хочет провести в Венгрии голосование по вступлению Украины в ЕС. На эту идею тут же отреагировал глава МИД Польши, задавшийся вопросом: а как бы ответили жители других стран ЕС, если бы у них поинтересовались, хотят ли они видеть в составе Союза самого Орбана? Результаты такого "голосования", по мнению Радослава Сикорского, вряд ли были бы утешительными для официального Будапешта.

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