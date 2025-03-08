'А как насчет членства Венгрии?' Глава МИД Польши ответил на идею Орбана о референдуме по Украине в ЕС

В МИД Польши отреагировали на неожиданное предложение Виктора Орбана. Речь идет о проведении в Венгрии референдума по членству Украины в Евросоюзе.

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Как написал в соцсети X польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, такое голосование можно провести не только по Украине. А по тому, может ли быть "Венгрия Орбана" полноценным членом Евросоюза.

"Венгрия намерена провести референдум по поводу будущего членства Украины в Европейском Союзе. Тогда мне было бы интересно увидеть результаты референдума в Европейском Союзе по членству Венгрии Орбана", – саркастически написал Сикорский.

Напомним, что накануне, 7 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил организовать голосование в своей стране по поддержке вступления Украины в Европейский союз. Речь идет о так называемом референдуме, на котором будут спрашивать мнения венгров с правом голоса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан пригрозил блокировать вступление Украины в ЕС. Он утверждал, что решение о присоединении "зависит от Венгрии" и, если Будапешт будет выступать против Киев, якобы не сможет стать членом Евросоюза.

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