Швейцария заблокировала продажу вооружений США из-за войны в Иране: что известно

Швейцария заблокировала продажу вооружения в Соединённые Штаты. В правительстве страны заявили, что не намерены выдавать лицензии компаниям на экспорт оружия для американской армии.

Видео дня

Такие решение было аргументировано нейтралитетом страны и продолжением операции США против Ирана. Об этом говорится на официальном сайте правительства Швейцарии.

Страна сохраняет нейтралитет

Федеральный совет 20 марта рассмотрел последствия применения принципа нейтралитета к экспорту в страны, вовлечённые в конфликт с Ираном. В правительстве заявили, что экспорт военной техники в страны, вовлечённые в вооружённый конфликт с Ираном, не может быть разрешен в настоящее время.

"Существующие лицензии и экспорт других товаров теперь будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов, особенно с точки зрения их совместимости с нейтралитетом", – говорится в заявлении.

Ограничения касаются не только США

В Швейцарии отметили, что США участвуют в международном вооружённом конфликте, поэтому с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля новых лицензий на экспорт военной техники в США не выдавалось. Также там напомнили, что лицензий на экспорт военной техники в Израиль не выдавали уже несколько лет. При чем в правительстве подчеркнули, что то же самое касается Ирана.

"Экспорт товаров двойного назначения и специфических военных товаров, подпадающих под действие Закона о контроле за товарами, а также неконтролируемых товаров, которые тем не менее подвергаются санкциям против Ирана, также будут регулярно пересматриваться экспертной группой с этого момента. В отношении Израиля уже действует ограничительный подход", – заявили в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария закрыла своё воздушное пространство для военных рейсов США. Речь идет об американской военной авиации, которая связана с войной против Ирана. Такое решение было аргументировано традицией нейтралитета в вооружённых конфликтах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!