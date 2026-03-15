Швейцария закрыла воздушное пространство для военных самолетов США

Швейцария закрыла своё воздушное пространство для военных рейсов США. Речь идет об американской военной авиации, которая связана с войной против Ирана.

Видео дня

Такое решение было аргументировано традицией нейтралитета в вооружённых конфликтах. Об этом сообщает Bloomberg.

Позиция Швейцарии

Два запроса на пересечение американских разведывательных самолётов над Швейцарией 15 марта были отклонены. В заявлении федерального правительства в Берне говорится, что были одобрены три рейса, включая два транспортных самолёта.

В правительстве отметили, что дальнейшие американские пролеты, превышающие обычные числа, будут отклонены, если их цель не ясна и не связана с войной.

"Закон о нейтралитете запрещает пролеты сторонами конфликта, которые служат военным целям", – говорится в заявлении.

Традиция нейтралитета

Швейцарский нейтралитет – это уникальный международно-правовой статус, который формировался столетиями. Его ключевая особенность заключается в том, что он является постоянным и вооруженным.

Швейцария опирается на Гаагские конвенции 1907 года. Согласно им, нейтральное государство не имеет права участвовать в военных действиях, не может предоставлять свою территорию для транзита войск воюющих сторон, а также не имеет права поставлять оружие или военные товары участникам конфликта.

Швейцария не полагается исключительно на дипломатические заверения. Страна поддерживает высокую боеготовность своей армии, чтобы иметь возможность защитить свою территорию самостоятельно.

Ранее медиа сообщили, что в администрации Трампа выступают с предложением по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Советник президента по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы объявить победу США над Ираном и выйти из конфликта. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли своих основных целей по сдерживанию иранской угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что военная мощь Ирана полностью уничтожена, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходству. Поэтому Соединенные Штаты Америки обратились к лидерам стран мира с призывом присоединиться к охране Ормузского пролива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!