'Шахед' ударил по 90-этажному небоскребу в Дубае. Видео

На фоне первого заявления президента Объединенных Арабских Эмиратов о вступлении страны в войну Иран вечером 7 марта снова пытался обстреливать Дубай. В частности, один из иранских "шахедов" попал в один из самых высоких в мире небоскребов, расположенный почти в центре города.

Официальных заявлений властей города и военных по поводу инцидента еще нет. Но об ударе по зданию сообщили несколько мировых СМИ.

В свою очередь очевидцы публикуют много видео с последствиями иранских ударов по Дубаю.

Взрыв в районе Дубай Марина прогремел после 21:00 по местному времени. После этого там видели большой пожар.

Как стало известно, один из иранских беспилотников попал в небоскреб, в верхние этажи здания.

На место происшествия прибыли экстренные службы, ведется эвакуация людей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

О чем речь

Небоскреб Marina 23 – это 88-этажный жилой небоскреб высотой 392,8 метра, расположенный в престижном районе Дубай Марина. На момент завершения строительства в 2012 году он был самым высоким жилым домом в мире.

Здание имеет 90 этажей над землей (с учетом двухэтажных апартаментов) и четыре подземных уровня. Его архитектурный стиль часто сравнивают по форме с шариковой ручкой или карандашом.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, именно в этот день президент Ирана извинялся и обещал больше не атаковать соседние мусульманские страны.

В свою очередь президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян 7 марта впервые заявил, что его страна официально находится "в состоянии войны". Он также предупредил врага, что Эмираты – "это нелегкая добыча".

Заявление Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна прозвучало во время посещения пострадавших в результате последних ударов Ирана по ОАЭ. Страна состоят из семи Эмиратов, включая Дубаи, и"мы защитим всех жителей стран", сказал он.

Война на Ближнем Востоке все сильнее нарушает глобальные цепи поставок. В мире не хватает около 18% мощностей авиаперевозок, и больше всего пока пострадали страны, непосредственно вовлеченные в конфликт. В ОАЭ уже заговорили о продолжении кризиса - запасов свежих продуктов там осталось примерно на 10 дней, утверждает генеральный директор логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль.

