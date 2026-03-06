Еды хватит на 10 дней: Дубай оказался на грани продовольственного кризиса

Война на ближнем востоке все сильнее нарушает глобальные цепи поставок. В мире не хватает около 18% мощностей авиаперевозок, и больше всего пока пострадали страны, непосредственно вовлеченные в конфликт. В Дубае (ОАЭ) уже заговорили о продольном кризисе - запасов свежих продуктов там осталось примерно на 10 дней.

Об этом рассказал генеральный директор логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF. Он отметил: в Европе последствия ощущаются значительно меньше, чем в странах Персидского залива.

"В Европе, кроме роста цен на энергоносители, серьезных перебоев в поставках пока не наблюдается", – пояснил Пауль.

По его словам, Kühne+Nagel внимательно следит за ситуацией на ближнем востоке. Проблемы коснулись как авиационных, так и морских перевозок – в Персидском заливе почти полностью закрыты порты и аэропорты, что серьезно препятствует доставке товаров.

Если конфликт затянется, эксперт ожидает дефицита продуктов. По его мнению, наибольший риск касается скоропортящихся продуктов – овощей и фруктов, поскольку многие государства региона в значительной степени зависят от импорта. "В Дубае, например, запасов свежих продуктов осталось примерно на десять дней", – предупредил Пауль.

Теоретически морские и авиапоставки можно было бы компенсировать доставками по суше из Саудовской Аравии, однако эти возможности ограничены. По словам Пауля, даже полностью задействованные автомобильные перевозки не способны заменить груз одного контейнерного судна, которое обычно перевозит до 20 тысяч контейнеров.

Кроме того Пауль сообщил, что компания ежедневно проводит кризисные совещания и оценивает развитие событий. Также Kühne+Nagel контролирует безопасность своих работников в регионе Персидского залива.

